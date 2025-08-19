Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc làm điều các siêu cường quân sự vẫn đang loay hoay: Ra mắt siêu UAV có thể biến mọi chiến hạm thành tàu sân bay

19-08-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Thành tựu nghiên cứu này có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của Hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc làm điều các siêu cường quân sự vẫn đang loay hoay: Ra mắt siêu UAV có thể biến mọi chiến hạm thành tàu sân bay- Ảnh 1.

Trong động thái được mô tả là bước đột phá công nghệ hàng không có khả năng làm thay đổi các cuộc hải chiến, theo nhận định của SCMP, một viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Trung Quốc đã công bố máy bay không người lái cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) tốc độ cao đầu tiên trên thế giới, được trang bị các động cơ phản lực.

Chiếc máy bay kiểu dáng đẹp, không cần đường băng này có thể phóng từ boong các tàu chiến thông thường, ngay cả khi biển động. Ngay sau khi cất cánh, phi cơ có thể biến đổi thành loại máy báy tầm xa.

Theo SCMP, chiếc máy bay này là một sự “thay đổi triệt để” so với UAV thông thường. Đây là thành quả của nỗ lực phát triển kéo dài 10 năm do 2 phó giáo sư Wang Yaokun và Qiu Yuting, thuộc Đại học Beihang, dẫn đầu. Đây là viện nghiên cứu hàng không hàng đầu tại Bắc Kinh và đang phải chịu trừng phạt của Mỹ.

Không giống như XQ-58A Valkyrie của Không quân Mỹ, vốn cần đường băng dài hoặc tàu sân bay để có thể cất và hạ cánh, phương tiện bay mới của Bắc Kinh kết hợp khả năng cất cánh thẳng đứng với việc bay tốc độ cao nhờ động cơ phản lực. Tất cả được tích hợp dưới 1 bộ khung được tinh chỉnh về mặt khí động học.

Đột phá này có thể biến mọi tàu khu trục, khinh hạm hoặc tàu đổ bộ của Trung Quốc thành một tàu sân bay mini.

"Chúng tôi đã so sánh nó với các máy bay không người lái VTOL phổ biến khác hiện nay. Nó vượt trội hơn hẳn về tốc độ", nhóm dự án viết trong một bài báo được bình duyệt, công bố trên tạp chí Aero Weaponry tiếng Trung vào ngày 15 tháng 7.

Trên thực tế, một hệ thống cánh quạt được sử dụng để giúp máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng. Trong khi đó, động cơ phản lực tuabin giúp máy bay đạt tốc độc cao. Khi máy bay ổn định sau khi cất cánh, động cơ phản lực sẽ hoạt động để đưa nó lao nhanh về phía trước.

SCMP dẫn lời một chuyên gia công nghệ quốc phòng Trung Quốc, người không tham gia dự án, nếu được triển khai trên quy mô lớn, hải quân Trung Quốc có thể vận hành máy bay không người lái trinh sát và tấn công tầm xa tốc độ cao từ hầu hết mọi tàu chiến.﻿ Nó sẽ làm thay đổi hoạt động tác chiến trên biển.

Tham khảo: SCMP﻿

Trung Quốc phát triển thành công “tàu sân bay” lơ lửng giữa trời: Phạm vi hoạt động 7.000 km, "làm tổ" cho 100 UAV

Hồng Duy

Từ Khóa:
UAV, trung quốc

