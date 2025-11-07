Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa “khu vườn bí mật” trong Tử Cấm Thành

07-11-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Sau hơn 100 năm đóng cửa, khu vườn Càn Long (Qianlong Garden) đã chính thức được mở cửa đón du khách.

Khu vườn Càn Long (Qianlong Garden) - một trong những không gian tinh xảo và huyền bí nhất của Tử Cấm Thành - đã chính thức mở cửa đón du khách, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Trung Quốc.

Khu vườn nằm ở phía Đông Bắc của Tử Cấm Thành, được xây dựng trong thập niên 1770 dưới triều Hoàng đế Càn Long (Thanh triều). Dù chỉ mất 5 năm để hoàn thành, khu vườn đã bị đóng cửa gần 1 thế kỷ và quá trình phục dựng kéo dài suốt 25 năm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Cung điện và Quỹ Di tích Thế giới (WMF), với tổng chi phí ước tính từ 15 - 18 triệu USD.

Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa “khu vườn bí mật” trong Tử Cấm Thành- Ảnh 1.

(Ảnh: CNN)

Theo tờ Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) và kênh CNN, khu vườn được mô tả là "đẹp và tinh tế nhất trong toàn bộ quần thể Tử Cấm Thành". Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cung điện vào tháng 10 vừa qua, nơi đây chính thức mở cửa cho công chúng từ ngày 30/9, thu hút đông đảo du khách và trở thành chủ đề nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trên thực tế, khu vườn chỉ rộng khoảng 6.000 m², nhỏ hơn một sân bóng đá, nhưng lại mang phong cách khác biệt so với những công trình thể hiện quyền uy trong Tử Cấm Thành. Hoàng đế Càn Long lấy cảm hứng từ các vườn tư nhân vùng Giang Nam, chia khuôn viên thành 4 sân trong liên hoàn với bố cục linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa nhà pavilions, đồi nhân tạo, đá cảnh và hồ nước, tạo nên một không gian tĩnh lặng dành riêng cho việc nghỉ ngơi, suy tưởng.

Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa “khu vườn bí mật” trong Tử Cấm Thành- Ảnh 2.

(Ảnh: CNN)

Giáo sư Ho Puay-peng, Chủ tịch UNESCO về Bảo tồn Di sản Kiến trúc tại châu Á, người từng ghé thăm Tử Cấm Thành từ những năm 1980, nhận định: "Tử Cấm Thành nay đã thuộc quyền quản lý hoàn toàn của Bảo tàng Cung điện và họ đang từng bước khôi phục toàn bộ khuôn viên. Đó là một nỗ lực tuyệt vời".

Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa “khu vườn bí mật” trong Tử Cấm Thành- Ảnh 3.

(Ảnh: CNN)

Công tác trùng tu toàn diện Tử Cấm Thành chỉ bắt đầu từ năm 2002, sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua kế hoạch khôi phục di tích. Khi đó, chỉ khoảng 1/3 khu vực mở cửa cho công chúng. Đến năm 2018, 80% diện tích đã được khôi phục và đưa vào hoạt động, bao gồm việc phá bỏ hơn 100 công trình tạm thời.

Trong lễ kỷ niệm hồi đầu tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Bảo tàng Cung điện và nhấn mạnh rằng nơi đây là "biểu tượng quan trọng của nền văn minh Trung Hoa", đồng thời kêu gọi nỗ lực hơn nữa trong việc bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa “khu vườn bí mật” trong Tử Cấm Thành- Ảnh 4.

(Ảnh: CNN)

Sau khi khu vườn Càn Long mở cửa, giới chức bảo tàng cho biết công trình Dưỡng Tâm Điện - nơi từng là nơi ở và làm việc của các hoàng đế nhà Thanh - cũng sẽ tái mở cửa trong năm nay sau quá trình tu bổ từ năm 2018.

Vua Phổ Nghi "vạch trần" sự thật sốc về Tử Cấm Thành: Không chỉ vàng son và lụa là, sau bức tường dày là loạt bí mật đáng sợ

Theo An Khê

VTV

