Trung Quốc: Lửa cháy dữ dội tại tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông, nhiều người mắc kẹt

26-11-2025 - 18:47 PM | Tài chính quốc tế

Chiều 26/11, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một tòa nhà cao tầng ở quận Đại Bộ, Hồng Kông (Trung Quốc), khiến nhiều người mắc kẹt.

Reuters đưa tin, vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở quận Đại Bộ (Tai Po), phía bắc Hồng Kông, chiều 26/11. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tòa nhà khi lực lượng cứu hỏa triển khai công tác dập lửa.

Trung Quốc: Lửa cháy dữ dội tại tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông, nhiều người mắc kẹt- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Theo nguồn tin từ cảnh sát khu vực, một số người được cho là vẫn mắc kẹt bên trong.

Sở cứu hỏa cho biết đã nhận được tin báo lúc 14h51 (giờ địa phương) và nhanh chóng điều động lực lượng. Đến 15h34, mức báo động được nâng lên cấp 4.

Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn là một phần của khu phức hợp Vương Phúc (Wang Fu - gồm 8 tòa tháp với gần 2.000 căn hộ). Nhiều tòa nhà xung quanh có giàn giáo tre bên ngoài, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy lan.

Thông tin về vụ việc hiện vẫn đang được cập nhật.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

trung quốc

