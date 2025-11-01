Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc: Luật mới yêu cầu influencer phải có bằng cấp mới được phát biểu trên mạng

01-11-2025 - 13:04 PM | Tài chính quốc tế

Nếu không có thứ "giấy phép" đặc biệt này mà vẫn phát biểu, một influencer sẽ bị phạt hành chính.

Trung Quốc: Luật mới yêu cầu influencer phải có bằng cấp mới được phát biểu trên mạng- Ảnh 1.

Trung Quốc vừa ban hành loạt quy định mới, buộc người sáng tạo nội dung trực tuyến phải có trình độ chuyên môn thực trước khi nói về những lĩnh vực nhạy cảm như y học, pháp luật, giáo dục hay tài chính.

Theo Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), kể từ ngày 25 tháng 10, các nền tảng như Douyin, Bilibili và Weibo phải xác minh bằng cấp hoặc chứng chỉ của người sáng tạo trước khi cho phép đăng tải nội dung. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt tới 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 369 triệu VND.

Quy định cũng yêu cầu người có ảnh hưởng trên mạng (influencer) minh bạch hơn trong cách trình bày thông tin: mọi dữ liệu, nghiên cứu được sử dụng phải trích dẫn nguồn rõ ràng, và mọi nội dung do AI tạo ra cần được gắn nhãn cụ thể. Bên cạnh đó, việc quảng bá sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung thông qua hình thức nội dung giáo dục bị nghiêm cấm hoàn toàn.

Những người ủng hộ cho rằng động thái này giúp nâng cao chuẩn mực thông tin trong các lĩnh vực quan trọng, ngăn chặn tình trạng lan truyền sai lệch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng việc kiểm soát gắt gao ai được phép phát ngôn có thể làm thu hẹp không gian thảo luận công khai.

Thực tế, quy định mới xuất hiện trong bối cảnh influencer ngày càng có ảnh hưởng lớn đến nhận thức công chúng, thậm chí sánh ngang chuyên gia truyền thống. Tháng 10 năm 2025, mạng xã hội Trung Quốc từng "dậy sóng" với câu chuyện của Wu Qi, một lập trình viên game trở thành người huấn luyện chó trị liệu và giúp đỡ trẻ em tự kỷ, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của thế hệ sáng tạo nội dung mới.

Theo Kim

Thanh niên Việt

