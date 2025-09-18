Trung Quốc ồ ạt mua tôm Việt, lần đầu soán vị trí nhập khẩu số 1 từ Mỹ

Ngày 17-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Anh Khoa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa (Cà Mau) - một doanh nghiệp xuất khẩu tôm chính vào thị trường Trung Quốc xác nhận đơn hàng đang tăng mạnh.

Trung Quốc tăng mua tôm đột biến

Nguyên nhân do Trung Quốc đang chuẩn bị nguồn hàng cho trung thu, một trong những dịp lễ lớn và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng đột biến tại thị trường tỉ dân này.

"Khoảng 2 - 3 tháng nay, sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc của công ty tăng trưởng đến 50%, dự báo cuối năm vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu tăng và nguồn cung từ Việt Nam có nhiều lợi thế so với đối thủ" - ông Khoa nói.

Ông Khoa nói thêm, tôm cỡ lớn của Việt Nam có sức cạnh tranh cao và được thị trường Trung Quốc ưa chuộng trong khi tôm cỡ trung và cỡ nhỏ bị cạnh tranh bởi tôm Ấn Độ, Ecuador. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên giá bán tôm năm nay không cao, tăng trưởng chủ yếu nhờ số lượng.

Gian hàng của Công ty TNHH Anh Khoa

Bất ngờ vươn lên vị trí thị trường số 1

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy tháng 8-2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 479 triệu USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt 2,97 tỉ USD, tăng 23%, ghi nhận đà tăng trưởng ổn định từ đầu năm.

"Thị trường Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng 62% trong tháng 8, đưa giá trị 8 tháng lên tới 836 triệu USD, tăng 75% và chiếm gần 30% tổng kim ngạch cả nước. Nhu cầu tập trung vào các sản phẩm tươi sống và phân khúc cao cấp như: tôm hùm, tôm sú cỡ lớn" - VASEP nêu.

Với thống kê này, năm nay, lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu tôm số 1 của Việt Nam.

Trong thời gian trên, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt gần 500 triệu USD cho thấy Mỹ vẫn là thị trường quan trọng của tôm Việt, nhưng diễn biến về chính sách thương mại đang đặt ra thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, VASEP cảnh bảo tồn kho nhập khẩu tại Trung Quốc đang có xu hướng tăng và giá bán tại chỗ đã giảm, cho thấy khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.