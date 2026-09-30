Trung Quốc quyết tâm làm giàu với trái cây quen thuộc của người Việt: Tạo ra giống mới không quốc gia nào có, sẽ xuất khẩu 5 triệu cây giống

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Viện Nghiên cứu Công nghệ Ngành Dứa Hải Nam Hongxin vừa công bố loạt giống dứa đỏ mới sau 9 năm nghiên cứu, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng và đưa cây giống, công nghệ ra thị trường nước ngoài.

Viện Nghiên cứu Công nghệ Ngành Dứa Hải Nam Hongxin chính thức được khánh thành ngày 16/9/2026 tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, trong khuôn khổ một sự kiện tập trung thúc đẩy phát triển ngành dứa.

Một trong những kết quả nghiên cứu được công bố tại sự kiện là dòng dứa đỏ mang tên Bote Red. Theo viện, sau 9 năm nghiên cứu độc lập, nhóm nghiên cứu đã lai tạo 12 giống dứa mới, trong đó Bote Red số 1, còn được gọi là Red Charm, là giống tiêu biểu.

Quá trình phát triển Bote Red số 1 và Bote Red CH02 đòi hỏi nhóm nghiên cứu giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có việc duy trì ổn định màu đỏ của vỏ quả trên nhiều cây, đồng thời kết hợp các đặc tính phù hợp cho tiêu thụ tươi và mục đích trưng bày cảnh quan.

Hai giống này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc đưa vào danh sách "Công nghệ đột phá" năm 2025, một chương trình nhằm xác định và hỗ trợ các sáng kiến nông nghiệp có tiềm năng ở giai đoạn đầu. Năm 2026, Bote Red số 1 và Bote Red CH02 cũng được lựa chọn làm các giống chủ lực để ngành nông nghiệp Tam Á thúc đẩy.

Theo viện, nguồn giống dứa đỏ hiện tương đối hạn chế trên thế giới. Dòng Bote Red được phát triển trong nước nhằm bổ sung các giống dứa đỏ do Trung Quốc nghiên cứu và sở hữu.

Bote Red số 1 được giới thiệu có khả năng duy trì màu đỏ tươi của vỏ từ giai đoạn đậu quả đến khi chín. Phần thịt quả có độ giòn, mùi thơm và hàm lượng đường khoảng 19 độ Brix.

Các giống dứa mới hiện được đưa vào thử nghiệm khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái và trồng thương mại ban đầu tại Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và một số khu vực khác.

Viện cho biết diện tích trồng được cấp phép hiện đạt 500 mẫu, tương đương khoảng 33 ha. Trong khi đó, diện tích được cấp phép bằng sáng chế đạt 100.000 mẫu, tương đương khoảng 6.667 ha; diện tích được cấp phép giống đạt 5.000 mẫu, tương đương khoảng 333 ha.

Tại các cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm và trình diễn chuyển giao công nghệ rộng khoảng 300 mẫu, tương đương 20 ha, ở Tam Á và Lăng Dao, viện có khả năng nhân giống tối đa 10 triệu cây con.

Bên cạnh mở rộng sản xuất trong nước, viện cũng đang tìm kiếm thị trường quốc tế cho cây giống và công nghệ liên quan. Dựa trên năng lực nhập khẩu và xuất khẩu cây giống, viện đã đạt các thỏa thuận hợp tác chiến lược với một số doanh nghiệp trồng dứa tại Madagascar và Sri Lanka. Viện cũng ký thư thỏa thuận xuất khẩu cây giống với Huangli Shijie (黄梨世界) tại Malaysia.

Trong ba năm tới, viện đặt mục tiêu xuất khẩu 5 triệu cây giống dứa và cấp phép 32 công nghệ đã được cấp bằng sáng chế cho các đối tác nước ngoài. Theo ước tính của viện, lượng cây giống và công nghệ này có thể hỗ trợ phát triển khoảng 20.000 mẫu, tương đương 1.333 ha, diện tích trồng dứa ở nước ngoài.

Việc phát triển các giống dứa đỏ mới diễn ra trong bối cảnh các giống dứa có màu sắc đặc biệt ngày càng được chú ý trên thị trường trái cây tươi. Với Bote Red, Trung Quốc đang hướng tới xây dựng nguồn giống dứa đỏ trong nước, đồng thời thử nghiệm khả năng thương mại hóa và mở rộng ra các thị trường trồng dứa bên ngoài nước này.