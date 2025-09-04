Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc ra mắt công nghệ robot cắt cáp dưới biển sâu gần 4.000 mét

04-09-2025 - 16:30 PM | Kinh tế số

Thiết bị cắt cáp dưới biển sâu 13.000 feet (gần 4.000 mét) của Trung Quốc đang gây lo ngại về an ninh mạng lưới liên lạc toàn cầu.

Thiết bị cắt cáp mới, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc phát triển, được thiết kế để hoạt động cùng các tàu ngầm tiên tiến như dòng Fendouzhe và Haidou. Với khả năng cắt đứt các cáp viễn thông bọc thép làm từ thép và polymer, thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoặc can thiệp vào mạng lưới liên lạc toàn cầu, vốn chịu trách nhiệm cho 95% dữ liệu truyền tải trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt công nghệ robot cắt cáp dưới biển sâu gần 4.000 mét- Ảnh 1.

Thiết bị cắt cáp dưới biển sâu của Trung Quốc có thể cắt cáp dày đến 2,4 inch, ở độ sâu gần 4.000 mét. (Nguồn: Sustainability time)

Thiết bị sử dụng bánh mài phủ kim cương, quay với tốc độ 1.600 vòng/phút, cho phép phá vỡ các cáp thép mà không làm xáo trộn đáy biển. Vỏ hợp kim titan và hệ thống đệm dầu giúp thiết bị chịu được áp suất cực lớn dưới đáy đại dương. Được điều khiển bởi cánh tay robot với hệ thống định vị tiên tiến, thiết bị đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện tầm nhìn thấp.

Thiết bị được cung cấp năng lượng bởi động cơ 1 kilowatt và bộ giảm tốc tỷ lệ 8:1, cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Mặc dù được thiết kế cho các ứng dụng dân sự như cứu hộ dưới biển và khai thác đáy biển, thiết bị này gây lo ngại về an ninh quốc tế. Khả năng cắt đứt cáp tại các vị trí chiến lược, như khu vực gần đảo Guam, có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống liên lạc toàn cầu.

Sự phát triển công nghệ dưới biển của Trung Quốc nằm trong chiến lược lớn hơn nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và tầm ảnh hưởng trên đại dương. Sở hữu đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, Trung Quốc có khả năng tiếp cận các khu vực đại dương rộng lớn. Thiết bị cắt cáp mới, có thể hoạt động từ các nền tảng không người lái khó phát hiện, mang lại lợi thế chiến thuật khi nhắm vào các điểm nghẽn chiến lược.

Dù các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định thiết bị phục vụ “phát triển tài nguyên biển”, nhưng tiềm năng quân sự của nó không thể xem nhẹ. Các thử nghiệm cho thấy thiết bị có thể cắt cáp dày đến 2,4 inch.

Theo Thanh Trà/ VTC News

