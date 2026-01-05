Trung Quốc ra mắt không gian dịch vụ AI mô-đun đầu tiên trên thế giới vận hành bằng robot hình người

Sự xuất hiện của ZhiCube đánh dấu một bước đi mới của ngành robot và trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc, khi AI² Robotics công bố không gian dịch vụ AI hiện thân mô-đun đầu tiên trên thế giới. Thay vì chỉ tập trung vào robot đơn lẻ, ZhiCube được thiết kế như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi robot hình người AlphaBot 2 hoạt động trong môi trường mô-đun có thể tùy chỉnh theo từng bối cảnh cụ thể.

ZhiCube đã được ra mắt tại Bắc Kinh và Thâm Quyến, với những điểm lắp đặt đầu tiên tại một công viên đô thị và một trung tâm mua sắm. Theo AI² Robotics, đây là những không gian tiêu biểu cho các hoạt động thương mại, văn hóa và giải trí, nơi nhu cầu tương tác giữa con người và robot diễn ra thường xuyên và đa dạng. Việc lựa chọn các địa điểm công cộng cũng cho thấy định hướng đưa robot hình người tiếp cận trực tiếp với người dân, thay vì chỉ giới hạn trong môi trường công nghiệp.

Hệ thống hiện bao gồm bốn mô-đun chức năng có thể hoán đổi là cà phê, kem, giải trí và bán lẻ. Các mô-đun này cho phép ZhiCube nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của từng địa điểm. Trong mô-đun cà phê, robot có thể tự động thực hiện toàn bộ quy trình pha chế đồ uống, từ chuẩn bị nguyên liệu đến phục vụ. Với các mô-đun khác, robot đảm nhiệm vai trò phục vụ, bán hàng hoặc tạo ra các trải nghiệm giải trí, tùy theo cách cấu hình của không gian.

Điểm cốt lõi của ZhiCube nằm ở mô hình vận hành hợp tác giữa con người và robot, được hỗ trợ bởi mô hình AI hiện thân toàn thân GOVLA do AI² Robotics phát triển. Mô hình này cho phép robot nhận thức môi trường xung quanh, hiểu nhiệm vụ và linh hoạt chuyển đổi vai trò khi điều kiện thay đổi. ZhiCube có thể điều chỉnh cách vận hành dựa trên lưu lượng người qua lại, một yếu tố quan trọng trong các không gian công cộng.

Trong những thời điểm ít khách, robot có thể cân bằng giữa việc tương tác và cung cấp dịch vụ. Khi lượng người tăng cao, hệ thống ưu tiên phối hợp để xử lý các nhiệm vụ có nhu cầu lớn. Ở những kịch bản phức tạp hơn, chẳng hạn như pha chế cà phê đặc sản, nhân viên con người tập trung vào yếu tố sáng tạo, trong khi robot đảm nhiệm các quy trình tiêu chuẩn hóa. Cách phân chia vai trò này phản ánh mục tiêu của AI² Robotics trong việc để robot hỗ trợ, thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Theo kế hoạch được Digwatch dẫn lại, AI² Robotics đặt mục tiêu triển khai 1.000 đơn vị ZhiCube trên toàn Trung Quốc trong vòng ba năm tới. Công ty kỳ vọng hệ thống này sẽ trở thành một dạng hạ tầng thông minh đô thị có thể mở rộng, phục vụ nhiều lĩnh vực từ thương mại, du lịch đến dịch vụ công. Nền tảng kỹ thuật của ZhiCube được xây dựng dựa trên quá trình thử nghiệm dài hạn, với các thành phần cốt lõi đã tích lũy hơn 50.000 giờ vận hành không xảy ra lỗi.

Song song với ZhiCube, AI² Robotics cũng đang thúc đẩy việc ứng dụng robot hình người AlphaBot2 trong sản xuất công nghiệp. Gần đây, robot này đã được triển khai tại một nhà máy ô tô ở Trung Quốc, đảm nhiệm các công việc như kiểm tra chất lượng, lắp ráp, logistics và bảo trì. Đây được xem là lần xác thực toàn diện đầu tiên của một mô hình AI hiện thân do Trung Quốc tự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Việc triển khai AlphaBot2 diễn ra sau thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa AI² Robotics và Dongfeng Liuzhou Motor, nhằm nghiên cứu các ứng dụng AI hiện thân trong sản xuất để nâng cao năng suất và thúc đẩy nâng cấp công nghệ.

AlphaBot2 được trang bị hệ thống Alpha Brain, cho phép robot sở hữu khả năng nhận thức không gian nâng cao, học nhanh và điều khiển toàn thân, đồng thời có thể thích ứng với môi trường mới mà không cần huấn luyện trước.

Dữ liệu thu thập từ các kịch bản triển khai thực tế tiếp tục được đưa trở lại mô hình GOVLA, tạo thành một vòng lặp học tập liên tục. Cách tiếp cận này giúp cải thiện dần độ chính xác, khả năng nhận thức và mức độ ổn định của robot, đồng thời cho thấy tham vọng của AI² Robotics trong việc xây dựng những nền tảng robot hình người có thể hoạt động lâu dài và đáng tin cậy trong cả môi trường đô thị lẫn công nghiệp.