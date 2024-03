Trung Quốc thu hồi số lượng kỷ lục xe ô tô sử dụng năng lượng mới vào năm 2023

Cơ quan Quản lý và Giám sát thị trường Quốc gia Trung Quốc đã công bố “Thông báo về tình hình thu hồi xe ô tô và sản phẩm tiêu dùng trên toàn quốc năm 2023” vào ngày 13/3 vừa qua.

Thông báo cho thấy, Trung Quốc đã thực hiện 72 lần thu hồi đối với xe ô tô năng lượng mới vào năm 2023, liên quan đến 1,603 triệu xe, chiếm 23,8% tổng số xe bị thu hồi trong cả năm. Số lượng xe ô tô sử dụng năng lượng mới bị thu hồi tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức cao kỷ lục.

Ảnh minh họa: KT

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, năm 2023, việc sản xuất và tiêu thụ xe ô tô sử dụng năng lượng mới ở Trung Quốc tăng lên đáng kể, số lượng xe ô tô được sản xuất và tiêu thụ lần lượt là 9,587 triệu chiếc và 9,495 triệu chiếc, tăng lần lượt là 35,8% và 37,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Khác với năm 2022, các thiết bị điện tử và hệ thống truyền động là bộ phận gây ra lỗi chính, trong các hệ thống có lỗi năm 2023, động cơ và thiết bị điện là bộ phận gây ra lỗi chính, chiếm 84,9% tổng số xe ô tô bị thu hồi.

Trong báo cáo đầu mối người tiêu dùng, thiết bị điện (17%), động cơ (14%) và thân xe (16%) là ba vấn đề hàng đầu. Trong số các xe ô tô sử dụng năng lượng mới, 24,9% có vấn đề với hệ thống điện (pin điện, động cơ điện và hệ thống điều khiển điện tử) và 5% có vấn đề với hệ thống hỗ trợ lái xe tự động.

Số lượng xe ô tô bị thu hồi vì lý do sản xuất cũng tăng 37,3% so với năm 2022 và lý do thiết kế vẫn là nguyên nhân chính gây ra lỗi.