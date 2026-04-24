Trung Quốc tiếp tục đạt được thành tựu mới, nhắm vào vị trí thế mạnh mà Elon Musk đang làm "bá chủ"

Không gian đang nổi lên như một lĩnh vực chiến lược được định hình bởi nguồn tài nguyên khan hiếm và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Sự phát triển của SpaceX đã thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Vệ tinh thử nghiệm mới dành cho công nghệ internet

Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, nhà thầu vũ trụ hàng đầu của nước này, Trung Quốc đã phóng một số vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo vào ngày 24/6. Các vệ tinh thuộc loạt dự án Trình diễn Công nghệ Internet dựa trên không gian đã được đưa vào quỹ đạo định sẵn bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D, phóng lúc 14h35 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Đây là lần triển khai vệ tinh thứ chín lên quỹ đạo trong chuỗi chương trình Trình diễn Công nghệ Internet dựa trên không gian kể từ lần phóng đầu tiên vào tháng 7 năm 2023.

Một trong những vệ tinh trên tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh này được phát triển và chế tạo bởi GalaxySpace, một công ty vệ tinh tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, và sẽ được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật về truyền thông vệ tinh băng thông rộng trực tiếp đến trạm thu phát sóng di động, tích hợp mạng lưới không gian-mặt đất và các công nghệ trọng điểm khác.

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một chòm sao vệ tinh khổng lồ với khoảng 13.000 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp để tạo ra một hệ thống internet phủ sóng toàn cầu.

Mô hình 2D của tên lửa Trường Chinh, do Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải chế tạo, sử dụng nhiên liệu lỏng và có lực đẩy cất cánh 300 tấn. Nó có khả năng đưa một tàu vũ trụ nặng 1,2 tấn lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 700 km.

Lĩnh vực vũ trụ thương mại sẽ mở rộng các kịch bản ứng dụng vệ tinh và phát triển các mô hình kinh doanh mới tích hợp cảm biến, truyền thông, điện toán và ứng dụng trên không gian, trên không và trên mặt đất. Nó cũng sẽ thúc đẩy sự tích hợp công nghệ vũ trụ giữa các lĩnh vực để hỗ trợ các ngành công nghiệp khác.

Sự tăng trưởng vượt bậc

CNBC đưa tin, năm 2025, Trung Quốc đã thực hiện hơn 90 vụ phóng lên quỹ đạo, lập kỷ lục quốc gia mới về số vụ phóng lên quỹ đạo trong một năm. Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã thu thập được những mẫu vật đầu tiên từ phía xa của Mặt Trăng, hoàn thành trạm vũ trụ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp của riêng mình và đưa một tàu thăm dò lên bề mặt sao Hỏa.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu vũ trụ Orbital Gateway Consulting, đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực không gian thương mại, bao gồm cả nguồn tư nhân và chính phủ, đã tăng từ 340 triệu USD năm 2015 lên khoảng 3,81 tỷ USD vào năm 2025.

Quốc gia này cũng đang đạt được những bước tiến lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng vệ tinh.

Năm 2020, Trung Quốc đã phóng vệ tinh cuối cùng cần thiết để hoàn thiện hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của riêng mình mang tên BeiDou, cạnh tranh trực tiếp với hệ thống GPS của Mỹ. Ngoài ra, hàng nghìn vệ tinh internet khác cũng đang được phát triển , mặc dù phần lớn vẫn chưa được phóng, và sẽ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Starlink của SpaceX.

Liu Zhongyu, nhà phân tích trưởng về máy móc và quốc phòng tại China International Capital Corp, cho biết, nhìn về phía trước, ngành công nghiệp vệ tinh của Trung Quốc đang tiến gần đến giai đoạn mở rộng nhanh chóng.

Lực lượng được mở rộng không ngừng

Lĩnh vực không gian ở Trung Quốc hiện đang sôi động với các công ty tư nhân. Sự chuyển đổi này được thể hiện rõ nét tại Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc diễn ra tại Thâm Quyến từ ngày 14 đến 16/11/2025, nơi các công ty vũ trụ thương mại trưng bày các công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Trong số đó có công ty khởi nghiệp Skysight Technology có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên về dữ liệu viễn thám. Các ưu đãi tài chính và hỗ trợ kinh phí đã được cung cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các công nghệ này trong các lĩnh vực công nghiệp mới nổi.

Nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đặt mục tiêu xa hơn nữa. Ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là dồn toàn lực vào nền kinh tế dựa trên công nghệ và vận hành bằng công nghệ.