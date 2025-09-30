Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo online

30-09-2025 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

Các bị cáo bị xét xử với tổng cộng 14 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người….

Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo online- Ảnh 1.

Ngày 29/9, Tòa án tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tuyên án đối với 39 thành viên một băng đảng gia đình hoạt động tại miền Bắc Myanmar, khép lại một vụ án tội phạm có tổ chức gây chấn động dư luận khu vực.

Theo China Daily, các bị cáo bị xét xử với tổng cộng 14 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người, gây thương tích, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.

Trong đó, 11 bị cáo cầm đầu, gồm Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị tuyên án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm. 11 bị cáo lĩnh án tù chung thân. Những bị cáo còn lại bị tuyên án từ 5 đến 24 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc trục xuất.

Đế chế tội phạm tại Kokang

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã lợi dụng ảnh hưởng tại khu vực Kokang, Myanmar, để xây dựng lực lượng vũ trang và tổ chức nhiều hoạt động phi pháp kể từ năm 2015.

Băng nhóm đã thành lập các đường dây lừa đảo qua điện thoại nhắm vào công dân Trung Quốc, đồng thời hợp tác với tổ chức khác để rửa tiền, cung cấp tài chính, mua bán vũ khí. Chúng còn điều hành sòng bạc, buôn bán ma túy và mại dâm có tổ chức.

Theo tòa án, các hoạt động tội phạm của băng đảng này đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, 6 người khác bị thương, với tổng số tiền thu lợi bất chính từ lừa đảo và cờ bạc lên tới 1,4 tỉ USD.

Vụ án bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2023, khi công an TP Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) phát lệnh truy nã quốc tế với những kẻ cầm đầu. Nhờ hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, 3 nhân vật chủ chốt bị bắt giữ và bàn giao cho Trung Quốc.

Đến năm 2024, 39 thành viên băng nhóm chính thức bị truy tố, dẫn đến phiên tòa và bản án nghiêm khắc vừa công bố.

Nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến

Trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến bùng phát tại Đông Nam Á, Trung Quốc những năm gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch truy quét xuyên quốc gia.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng đã xử lý 1,74 triệu vụ gian lận viễn thông, triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ trên 80.000 nghi phạm.

Giới quan sát cho rằng bản án đối với băng đảng ở Myanmar không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với tội phạm xuyên biên giới, mà còn cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn nạn lừa đảo trực tuyến đang lan rộng trong khu vực.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa khó khăn, 'chim sắt' của Trung Quốc đón tin vui tại nền kinh tế 230 triệu dân, ra một loạt ‘ưu đãi’ nhằm thu hút khách sộp

Giữa khó khăn, 'chim sắt' của Trung Quốc đón tin vui tại nền kinh tế 230 triệu dân, ra một loạt ‘ưu đãi’ nhằm thu hút khách sộp Nổi bật

Chỉ báo Warren Buffett tăng lên mức chưa từng có 217%, Berkshire tích 'núi' tiền mặt kỷ lục: Hồi chuông cảnh báo nhà đầu tư?

Chỉ báo Warren Buffett tăng lên mức chưa từng có 217%, Berkshire tích 'núi' tiền mặt kỷ lục: Hồi chuông cảnh báo nhà đầu tư? Nổi bật

Hơn 2 tỷ lượt di chuyển trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng - cú hích cho ngành du lịch Trung Quốc

Hơn 2 tỷ lượt di chuyển trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng - cú hích cho ngành du lịch Trung Quốc

23:02 , 29/09/2025
EU và Liên hợp quốc chính thức khôi phục lệnh trừng phạt Iran

EU và Liên hợp quốc chính thức khôi phục lệnh trừng phạt Iran

22:19 , 29/09/2025
Bualoi vừa qua, một áp thấp mới có thể thành bão đang trên đường tiến đến: Sức ảnh hưởng như thế nào?

Bualoi vừa qua, một áp thấp mới có thể thành bão đang trên đường tiến đến: Sức ảnh hưởng như thế nào?

21:30 , 29/09/2025
Một thứ ở Trung Quốc đang "tăng dân số" với tốc độ chóng mặt: Nhiều hơn cả châu Âu và châu Mỹ cộng lại

Một thứ ở Trung Quốc đang "tăng dân số" với tốc độ chóng mặt: Nhiều hơn cả châu Âu và châu Mỹ cộng lại

21:08 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên