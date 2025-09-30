Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo online

Ngày 29/9, Tòa án tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tuyên án đối với 39 thành viên một băng đảng gia đình hoạt động tại miền Bắc Myanmar, khép lại một vụ án tội phạm có tổ chức gây chấn động dư luận khu vực.

Theo China Daily, các bị cáo bị xét xử với tổng cộng 14 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người, gây thương tích, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.

Trong đó, 11 bị cáo cầm đầu, gồm Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị tuyên án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm. 11 bị cáo lĩnh án tù chung thân. Những bị cáo còn lại bị tuyên án từ 5 đến 24 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc trục xuất.

Đế chế tội phạm tại Kokang

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã lợi dụng ảnh hưởng tại khu vực Kokang, Myanmar, để xây dựng lực lượng vũ trang và tổ chức nhiều hoạt động phi pháp kể từ năm 2015.

Băng nhóm đã thành lập các đường dây lừa đảo qua điện thoại nhắm vào công dân Trung Quốc, đồng thời hợp tác với tổ chức khác để rửa tiền, cung cấp tài chính, mua bán vũ khí. Chúng còn điều hành sòng bạc, buôn bán ma túy và mại dâm có tổ chức.

Theo tòa án, các hoạt động tội phạm của băng đảng này đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, 6 người khác bị thương, với tổng số tiền thu lợi bất chính từ lừa đảo và cờ bạc lên tới 1,4 tỉ USD.

Vụ án bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2023, khi công an TP Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) phát lệnh truy nã quốc tế với những kẻ cầm đầu. Nhờ hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, 3 nhân vật chủ chốt bị bắt giữ và bàn giao cho Trung Quốc.

Đến năm 2024, 39 thành viên băng nhóm chính thức bị truy tố, dẫn đến phiên tòa và bản án nghiêm khắc vừa công bố.

Nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến

Trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến bùng phát tại Đông Nam Á, Trung Quốc những năm gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch truy quét xuyên quốc gia.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, chỉ trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng đã xử lý 1,74 triệu vụ gian lận viễn thông, triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ trên 80.000 nghi phạm.

Giới quan sát cho rằng bản án đối với băng đảng ở Myanmar không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với tội phạm xuyên biên giới, mà còn cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn nạn lừa đảo trực tuyến đang lan rộng trong khu vực.

Nguồn: Tổng hợp﻿