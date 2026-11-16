Trung Quốc xác nhận cuộc gặp lịch sử giữa ông Tập Cận Bình, ông Trump và ông Putin: Chương trình nghị sự gồm những gì?

Trung Quốc hôm 16/11 xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến vào thứ Năm này, mở ra cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa ba nhà lãnh đạo.

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Moscow và Nhà Trắng lần lượt công bố. Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin hồi tháng trước rằng ông Putin đã đề xuất một cuộc gặp ba bên nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine kéo dài bốn năm.

Cuộc đàm phán 3 bên được mong chờ

Dù thượng đỉnh ba bên là chưa từng có, các nhà lãnh đạo đã nhiều lần gặp nhau theo hình thức song phương. Ông Tập đã gặp ông Trump ba lần kể từ tháng 10 năm ngoái, và gặp ông Putin hơn 40 lần kể từ khi lên làm chủ tịch năm 2013. Ông Trump và ông Putin cũng từng gặp trực tiếp nhiều lần, trong đó có chuyến thăm Alaska của nhà lãnh đạo Nga hồi tháng 8/2025.

Ông Trump đã rời Washington D.C. để bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài bốn ngày, trong đó có điểm dừng chân tại Philippines.

Theo Peter Alexander, giám đốc điều hành Z-Ben Advisors tại Thượng Hải, riêng việc mời được ông Putin và ông Trump ngồi cùng bàn, với vai trò ngang hàng, đã mang lại phần lớn lợi ích chính trị cho Bắc Kinh ngay cả trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu.

Chương trình nghị sự còn bỏ ngỏ

Rào cản chính của cuộc gặp hiện nay là "sự bất đồng về chương trình nghị sự", theo nhận định của Neo Wang, chiến lược gia trưởng về Trung Quốc tại Evercore ISI.

Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn ưu tiên các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời hạ thấp khả năng thảo luận về Ukraine, vốn là chủ đề được Moscow đặt lên hàng đầu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho phóng viên biết ông Trump sẽ bàn về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, vấn đề mà ông cho là rất nguy hiểm khi bị phổ biến. Theo bà, tổng thống Mỹ sẽ nêu cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran, nhưng không dự kiến đề cập cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của ông Putin về cuộc chiến dường như không thay đổi. Tuần trước, trong cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tại Moscow, nhà lãnh đạo Nga nói châu Âu cần "tự quyết định" xem họ muốn hòa bình hay chiến tranh. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi vòng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Abu Dhabi khép lại.

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tuần trước rằng các cuộc hội đàm ở Thâm Quyến sẽ tiếp nối nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được giải pháp thương lượng cho cuộc chiến Ukraine, theo hãng truyền thông nhà nước Russia Today.

Thông báo của Trung Quốc hôm thứ Hai không nêu cụ thể nội dung sẽ được thảo luận.

Bắc Kinh khó đứng ra cam kết về Ukraine

Theo ông Wang, ông Tập có thể muốn "giúp" ông Putin bằng việc tham dự, xét mối quan hệ chiến lược thân thiết giữa hai nước. Tuy nhiên, một tuyên bố chung về lãnh thổ Ukraine, các thỏa thuận an ninh hay lệnh trừng phạt Nga dường như khó xảy ra, bởi điều đó sẽ khiến Bắc Kinh "phơi bày nhiều hơn trước sự giám sát và trách nhiệm giải trình về mặt chính trị".

Về bối cảnh rộng hơn, Robert Kagan, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Brookings, nhận định với CNBC hồi đầu tháng rằng Trung Quốc và Nga có thể hành động quyết liệt hơn về quân sự trong hai năm tới nếu cho rằng ông Trump suy yếu về chính trị. Nhận định này được đưa ra sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung chờ gia hạn

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ hết hạn vào tháng 1 tới nhiều khả năng cũng nằm trên bàn đàm phán. Giới phân tích phần lớn kỳ vọng thỏa thuận sẽ được gia hạn, bất chấp những dấu hiệu căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ song phương.

Ngoài việc gia hạn trước mắt, các nhà lãnh đạo có thể xem xét liệu có thể thiết lập một khuôn khổ bền vững hơn nhằm tái cân bằng quan hệ thương mại Mỹ – Trung hay không, theo Carlos Casanova, kinh tế gia cấp cao phụ trách châu Á tại UBP.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn ở mức lớn, khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ ghi nhận mức tăng hai con số trong phần lớn năm nay, so với nền thấp của năm ngoái. Theo ông Casanova, thu hẹp thâm hụt này sẽ là trọng tâm trong yêu cầu của Washington về một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn.

Tham khảo: CNBC