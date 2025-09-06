Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 6 tỉnh, thành sau đặc biệt chú ý

06-09-2025 - 06:50 AM | Sống

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các phường của 6 tỉnh, thành phố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn kéo dài ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo cho biết, trong vòng 6 giờ qua (từ 15h đến 21h ngày 5/9/2025), đã xuất hiện nhiều điểm mưa rất to như Phước Hoà (Khánh Hoà) 136,2mm, Hồng Phong (Lâm Đồng) 113,2mm, Hoà Phong (Đăk Lăk) 147mm, Vĩnh An (Gia Lai) 105,3mm cùng nhiều nơi khác đo được lượng mưa trên 85mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa, tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 5/9 đến sáng 6/9, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc nhiều xã, phường thuộc 6 địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Nguy cơ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1.

Các địa phương cần chủ động rà soát điểm ngập, điểm xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng: uy hiếp tính mạng người dân, cản trở giao thông, làm ách tắc di chuyển, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế – xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm dân cư ven sông suối, khu vực sườn dốc, vị trí xung yếu để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 6 tỉnh, thành sau đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Danh sách các xã, phường nguy cơ cao - Nguồn: NCHMF

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc liên tục hứng mưa to và dông

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có”

Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có” Nổi bật

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản Nổi bật

10 thứ đăng lên mạng chẳng khác nào khẳng định: Tôi không khôn

10 thứ đăng lên mạng chẳng khác nào khẳng định: Tôi không khôn

04:41 , 06/09/2025
Nếu có 3 dấu hiệu này, rất có thể tài vận lớn đang gõ cửa nhà bạn

Nếu có 3 dấu hiệu này, rất có thể tài vận lớn đang gõ cửa nhà bạn

01:15 , 06/09/2025
Mỹ đánh giá 3 loại cá này cực tốt, ít "ngậm" thuỷ ngân: Bổ không kém cá hồi giá còn rẻ hơn, Việt Nam có nhiều

Mỹ đánh giá 3 loại cá này cực tốt, ít "ngậm" thuỷ ngân: Bổ không kém cá hồi giá còn rẻ hơn, Việt Nam có nhiều

00:09 , 06/09/2025
Dám làm 3 điều này, thu nhập của tôi đã tăng từ 9 triệu lên gần 30 triệu chỉ trong 3 tháng

Dám làm 3 điều này, thu nhập của tôi đã tăng từ 9 triệu lên gần 30 triệu chỉ trong 3 tháng

23:32 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên