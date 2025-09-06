Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 6 tỉnh, thành sau đặc biệt chú ý

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn kéo dài ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo cho biết, trong vòng 6 giờ qua (từ 15h đến 21h ngày 5/9/2025), đã xuất hiện nhiều điểm mưa rất to như Phước Hoà (Khánh Hoà) 136,2mm, Hồng Phong (Lâm Đồng) 113,2mm, Hoà Phong (Đăk Lăk) 147mm, Vĩnh An (Gia Lai) 105,3mm cùng nhiều nơi khác đo được lượng mưa trên 85mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa, tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 5/9 đến sáng 6/9, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc nhiều xã, phường thuộc 6 địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Nguy cơ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1.

Các địa phương cần chủ động rà soát điểm ngập, điểm xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng: uy hiếp tính mạng người dân, cản trở giao thông, làm ách tắc di chuyển, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế – xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm dân cư ven sông suối, khu vực sườn dốc, vị trí xung yếu để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời.