Tin nắng nóng cục bộ ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến ngày khai giảng 5/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Bắc Bộ ngày 4/9 có nơi nắng nóng.

Ngày 4/9, TP Hà Nội ban ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Hôm nay, miền Bắc có nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngoài ra, từ sáng đến đêm 4/9, TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-35mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 4/9, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã/phường: Kiến Đức, Nhân Cơ, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh, Đắk Song, Đơn Dương, Đông Giang, Đồng Kho, Đức An, Đức Lập, Đức Trọng, Hàm Thạnh, Hồng Sơn, La Dạ, Liên Hương, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, Quảng Lập, Sông Lũy, Tà Hine, Tà Năng, Thuận An, Trường Xuân, Tuy Đức.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/9 đến ngày 13/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Đông Bắc Bộ khoảng từ đêm 5-7/9 xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về đêm và sáng. Từ khoảng 9-13/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, đêm 5-7/9 xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông, chủ yếu về đêm và sáng. Khoảng 9-13/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 8/9, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều tối, tối.

Từ đêm 5-7/9, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 8-13/9, các khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn về chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 1h ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Ngày và đêm 4/9, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vục giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 4/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng , chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.