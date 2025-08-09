Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 38°C, cả nước 10 ngày tới nhiều nơi mưa to

09-08-2025

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước, đồng thời nhận định hôm nay Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm qua 8/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa thời tiết nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như: Trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 38,3°C; trạm Đô Lương (Nghệ An) 38,4°C; trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,4°C…

Hôm nay 9/8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 38°C, cả nước 10 ngày tới nhiều nơi mưa to- Ảnh 1.

Hôm nay, Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Hà Nội cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 38°C. Tuy nhiên, đây chỉ là nhiệt độ dự báo được đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C thậm chí cao hơn, tuỳ thuộc vào bề mặt tiếp xúc.

Ngày 10/8, tại Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng và trung du, xu hướng giảm về cường độ với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến hết 11/8.

Ngoài ra, chiều và tối 9/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/8 đến ngày 18/8, cơ quan khí tượng cho biết, kết thúc đợt nắng nóng, từ 11-13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to . Từ 14/8, Bắc Bộ hứng mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác trong khoảng thời gian từ 11-17/8, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 10-13/8 mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và rải rác dông lúc chiều, tối, cục bộ mưa to, từ khoảng 12-13/8 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 38°C, cả nước 10 ngày tới nhiều nơi mưa to- Ảnh 2.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu và Điện Biên). Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, Lai Châu và Điện Biên 30-33°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Đông Lâm Đồng 31-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

