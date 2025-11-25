Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại CEO 500 – TEA CONNECT với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số", chiều 25-11. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, đang diễn ra ở TP HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết TP HCM đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cam kết tiếp tục tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tại diễn đàn, loạt hoạt động hợp tác giữa các cơ quan TP HCM và doanh nghiệp, tổ chức đã được ký kết

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết TP HCM sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao, trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

TP HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp gần 25% GDP của cả nước. Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, kinh tế và giao thương quốc tế, mang theo mình sứ mệnh tiên phong vì cả nước.

Tuy nhiên, tầm vóc đô thị tầm quốc tế không chỉ đến từ quy mô doanh số hay sự đóng góp về kinh tế mà còn ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra một môi trường sống sáng tạo, đẳng cấp.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình

Chính vì vậy, thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển, tình hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa tầng tích hợp, kết nối định hướng hình thành mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Trong đó, 5 trụ cột phát triển chiến lược gồm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó công nghệ AI, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt, logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ hướng đến chuẩn của khu vực và quốc tế.

Trong quá trình đó, TP HCM nhìn nhận sâu sắc những thách thức mà thành phố đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và cần phải có giải quyết một cách căn cơ và chiến lược.

Thứ nhất, áp lực quản trị của một đô thị lớn với quy mô dân số lớn, tốc độ tăng đủ cao. Thứ hai, sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, hệ thống logistics và hạ tầng giao thông còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Thứ tư, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường chuyển đổi số.

Thứ năm, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh việc thành phố phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác, thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngành ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chương trình CEO500 – TEA CONNECT được tổ chức nhằm tạo ra không gian đối thoại chiến lược cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ chuyên gia, học giả, các CEO của các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế về các lĩnh vực, trong đó tập trung 5 trụ cột chiến lược.

"Trên tinh thần kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm, hành động và phản hồi, có trách nhiệm, thành phố trân trọng và sáng kiến được chia sẻ, cam kết tiếp thu nghiêm túc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tại chương trình đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho phía Việt Nam tiếp tục thực hiện các công việc để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện 5 trụ cột phát triển của TP HCM như Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trình bày, Thủ tướng nêu rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, gồm: Huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM trong năm nay); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh. TP HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học cả thành công và không thành công để tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và trở thành một siêu đô thị quốc tế, cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực, trên thế giới. "Các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, cùng TP HCM với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, TP HCM phát triển, doanh nghiệp và người dân thụ hưởng" – Thủ tướng nhấn mạnh.



