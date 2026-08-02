Trung vệ điển trai nhất nhì Việt Nam bất ngờ tung ảnh cưới hotgirl Ngân hàng, cô dâu xinh như mộng gây sốt

Ngày 2/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam rộn ràng trước loạt ảnh cưới được nàng WAG Trâm Phạm - bà xã cựu trung vệ ĐT Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ sau hôn lễ diễn ra vào tối 1/8. Sau quãng thời gian dài đồng hành, từ lễ ăn hỏi đến khi trở thành bố mẹ của một bé trai kháu khỉnh, cặp đôi cuối cùng cũng có một đám cưới trọn vẹn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng đội. Trong bộ ảnh cưới được đăng tải, Huỳnh Tấn Sinh xuất hiện lịch lãm với tuxedo trắng kết hợp nơ đen cổ điển. Trung vệ sinh năm 1998 giữ nụ cười hiền, gương mặt điển trai vốn là "thương hiệu" khiến anh nhiều năm được người hâm mộ gọi là một trong những cầu thủ đẹp trai nhất bóng đá Việt Nam.

Ảnh: Trâm Phạm

Điểm gây chú ý không kém chính là cô dâu Trâm Phạm. Người đẹp diện váy cưới cúp ngực đính sequin lấp lánh, phần chân váy bồng xòe công chúa cùng khăn voan dài thêu ren tinh tế. Mái tóc búi gọn, lớp trang điểm trong trẻo càng tôn lên gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Ở một khoảnh khắc hậu trường, cô dâu ôm từ phía sau chú rể, khép mắt cười hạnh phúc trong khi Tấn Sinh ngồi phía trước với bó hoa calla lily trắng trên tay. Cả hai đều đeo nhẫn cưới, tạo nên khung hình ngọt ngào khiến người hâm mộ không ngừng "thả tim".

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm

Tại lễ cưới, Trâm Phạm tiếp tục ghi điểm với chiếc váy cưới công chúa lộng lẫy, phần thân váy phủ kín hạt pha lê lấp lánh. Không gian hôn lễ được trang trí theo tông trắng - kem chủ đạo, điểm xuyết những cụm hoa trắng, vàng và cam, mang phong cách sang trọng nhưng vẫn rất ấm cúng. Trên sân khấu, cô dâu chú rể nắm tay nhau tươi cười vẫy chào các khách mời trong tiếng vỗ tay chúc mừng.

Trâm Phạm sinh năm 1996, quê Đồng Nai và hiện làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng cao ráo, cô từng được nhiều người hâm mộ gọi là "hotgirl ngân hàng". Dù vậy, cô khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Chuyện tình của Huỳnh Tấn Sinh và Trâm Phạm cũng khá đặc biệt. Hai người quen nhau qua mạng xã hội, trải qua khoảng 3 năm hẹn hò trước khi tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10/2023. Thời điểm đó, việc trung vệ CLB Công an Hà Nội bất ngờ công khai bạn gái khiến nhiều đồng đội lẫn người hâm mộ bất ngờ bởi trước đó anh gần như giữ kín hoàn toàn chuyện tình cảm.

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi chưa tổ chức đám cưới ngay mà tập trung xây dựng tổ ấm. Cuối năm 2024, cả hai hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Tấn Sinh nhiều lần chia sẻ hình ảnh đồng hành cùng vợ trong suốt hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc em bé, nhận được nhiều lời khen bởi hình ảnh người chồng, người cha tâm lý.

Đến ngày 1/8 vừa qua, cặp đôi chính thức hoàn thiện "mảnh ghép" còn lại bằng một hôn lễ ấm cúng sau gần 3 năm kể từ ngày đính hôn. Loạt ảnh cưới nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ, nhiều người còn dành lời khen cho nhan sắc "xứng đôi vừa lứa" của cô dâu chú rể.

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm

Ảnh: Trâm Phạm