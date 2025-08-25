Trước giờ "G" bão số 5 Kajiki đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh

Dù bão số 5 Kajiki chưa vào nhưng do ảnh hưởng của bão, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An từ sáng đến trưa ngày 25-8 đã có mưa to, gió lớn. Nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bão số 5 chưa đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh. Video: Thanh Tuấn - Đức Ngọc. Kỹ thuật: Ngọc Trinh

Vào 11 giờ ngày 25-8, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao.

Một số tuyến phố ở TP Vinh (cũ) đã bị ngập sâu khiến việc giao thông gặp nhiều khó khăn.

Tại Thanh Hóa, khoảng 11 giờ, dọc biển Nghi Sơn gió hiện đang thổi ngày càng mạnh hơn, giật từng cơn. Mưa lớn trắng trời, nhiều đoạn đường trong khu kinh tế Nghi Sơn đã ngập nước.

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng đã đưa nhiều người dân ở những nơi mép biển, vùng nguy hiểm tới khu vực Hải Đội 2, Ban Chỉ huy Bộ dội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để tránh trú bão số 5.

Chính quyền phường Nghi Sơn đã tới nhà các hộ dân cố thủ, không rời đi, buộc đưa tới khu trú ẩn an toàn.

Sáng cùng ngày, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25-8.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận: