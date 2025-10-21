Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!

21-10-2025 - 20:24 PM | Lifestyle

Chỉ còn vài giờ nữa, hôn lễ Đỗ Hà và chồng thiếu gia sẽ diễn ra tại Quảng Trị.

Team ăn cưới online của Đỗ Hà - Viết Vương rần rần vì chỉ 1 ngày nữa là hôn lễ hào môn sẽ chính thức diễn ra. Mới đây, nhiều hình ảnh hậu trường cho thấy khu vực tổ chức lễ cưới đang được gấp rút hoàn thiện. Không gian được dựng trong mái vòm khổng lồ phủ bạt trong suốt, kết hợp hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại.

Phía trước khuôn viên, cổng chào nổi bật với dòng chữ “Vuong & Ha – Two Hearts, One Promise”, tạo điểm nhấn lãng mạn và trang trọng. Phía trong, sân khấu chính được trang trí tông trắng chủ đạo, kết hợp hệ thống đèn LED, hoa tươi và phông nền ánh sáng gợi cảm giác sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tinh tế.

Không gian tiệc cưới được chia thành nhiều khu vực riêng biệt gồm, sân khấu trung tâm, khu vực đón khách, không gian tiệc và khu vực chụp hình check-in. Với những hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy đội thi công phải huy động hàng trăm nhân sự để kịp tiến độ cho buổi lễ chính. Quy mô của buổi tiệc cưới Viết Vương - Đỗ Hà tầm hơn 1.000 khách mời.

Rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Hà cực lộng lẫy, mới thi công đã xịn cỡ này

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 1.

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 2.

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 3.

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 4.

Toàn cảnh không gian sẽ diễn ra lễ cưới tại Quảng Trị - quê chú rể

Về phía Đỗ Thị Hà, cô cũng có động thái hé lộ về chiếc váy cưới, thể hiện sự nôn nao trước thềm về nhà chồng. Theo nguồn tin của chúng tôi, vào sáng 22/10, nhà chú rể sẽ có mặt tại Thanh Hoá - quê Đỗ Hà để tiến hành lễ xin dâu, sau đó tiệc cưới được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị).

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 5.

Đỗ Thị Hà nôn nao trước thềm theo chàng về dinh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Cặp đôi cùng sang Châu Âu chụp ảnh cưới vào ít tháng trước. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ.

Chồng của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Trước khi cưới Đỗ Hà, Viết Vương có đời tư rất kín tiếng.

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 6.

Đỗ Hà và Viết Vương trở thành cặp đôi được công chúng yêu mến

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!- Ảnh 7.

Đỗ Hà đầu tư rất nhiều váy cưới sang xịn cho ngày trọng đại

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử Nổi bật

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới Nổi bật

Phở Việt lên đài Hàn Quốc, không phải phở gà hay phở bò, du khách nhận xét: "Một bữa ăn hoàn hảo!"

Phở Việt lên đài Hàn Quốc, không phải phở gà hay phở bò, du khách nhận xét: "Một bữa ăn hoàn hảo!"

19:49 , 21/10/2025
Sự thật về lời đồn Đoàn Văn Hậu "ăn bám" nhà vợ

Sự thật về lời đồn Đoàn Văn Hậu "ăn bám" nhà vợ

19:41 , 21/10/2025
Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ bay từ Việt Nam sang Mỹ và cái bắt tay với Hà Anh Tuấn gây sốt

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ bay từ Việt Nam sang Mỹ và cái bắt tay với Hà Anh Tuấn gây sốt

19:39 , 21/10/2025
Lisa (BLACKPINK) nghi tháo chạy khỏi bạn trai nhà tỷ phú

Lisa (BLACKPINK) nghi tháo chạy khỏi bạn trai nhà tỷ phú

19:17 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên