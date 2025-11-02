Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh làm gì ở Gia Lai?

Từ đầu năm tới nay, nhiều người nổi tiếng đã rơi vào vòng lao lý như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Ngân 98, Lương Bằng Quang... Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh nhằm điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi bị bắt giam, Trương Ngọc Ánh đều đặn chia sẻ hình ảnh đi làm thiện nguyện trên mạng xã hội. Từ ngày 27/10, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã chia sẻ khoảnh khắc thực hiện khởi công xây dựng trường học, công trình phụ điểm trường tại Gia Lai. Trương Ngọc Ánh còn trao tặng ngôi nhà nhân ái cho cặp vợ chồng trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Sáng 31/10, thời điểm ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn chia sẻ video đi làm từ thiện ở Gia Lai.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/5/2024, Trương Ngọc Ánh đăng bài trên trang cá nhân cho biết bị đối tác chậm trễ thanh toán hợp đồng lên đến 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên khẳng định cô và công ty đã cho phía đối tác nhiều cơ hội cũng như tạo điều kiện giải quyết công nợ. Nhưng sau nhiều lần hứa trả, phía đối tác vẫn không thanh toán đồng nào. Trương Ngọc Ánh chia sẻ vì khoản nợ này mà cô và công ty bị hiểu lầm và thị phi với một số bên khác.

"Đề nghị anh thanh toán 24 tỷ cho bên em. Mang tiếng hợp tác đồng hành nhà tài trợ kim cương mà anh thiếu uy tín… Việc anh làm như vậy ảnh hưởng đến bên em và các nhà cung cấp rất nhiều. 9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng em vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai thông cảm cho bên em", Trương Ngọc Ánh viết tâm thư gửi phía đối tác.

Vào ngày 3/5/2024, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố gửi đơn kiện, đòi nợ Trương Ngọc Ánh số tiền hơn 360 triệu đồng. Trung tâm yêu cầu công ty của Trương Ngọc Ánh trả nợ gốc, tiền vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 360,8 triệu đồng.

Ngày 28/10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết TNA Entertainment - công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh đã thanh toán đầy đủ công nợ cho trung tâm vào ngày 21/10 sau nhiều lần gửi công văn cam kết trả nợ đúng hạn.

Trương Ngọc Ánh được biết tới qua các phim như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên... Cô cũng đảm nhận vai trò sản xuất của một số phim như Hương ga, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân...