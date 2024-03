Trước khi ngủ, uống loại nước này bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm, hạ đường huyết "nhạy như insulin", lại giảm cân, thải độc hiệu quả: Chợ Việt bán nhiều

Nước chanh được nhiều người biết đến như một loại nước giải khát phổ biến. Tuy nhiên, nó còn được khuyên dùng trước khi đi ngủ vì nhiều lợi ích sức khỏe. Chanh rất giàu vitamin và khoáng chất, nhưng chứa rất ít calo. Uống nước chanh không đường trước khi ngủ giúp cơ thể thưa giãn, tự cân bằng, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Với những người có ý thức về sức khỏe, uống nước chanh trước khi đi ngủ đã trở nên phổ biến như một thói quen lành mạnh, tạo tiền đề cho một giấc ngủ ngon.

1. Giúp cơ thể có thêm nước và thư giãn

Vào ban đêm khi cơ thể được nghỉ ngơi, nhiều người lại thường bỏ quên việc bổ sung nước. Uống một ly nước chanh trước khi ngủ không chỉ cung cấp lượng nước cần thiết mà còn giúp cơ thể thư giãn. Hương thơm tươi mát, nhẹ nhành của chanh thể giúp làm dịu tâm trí và cơ thể, thúc đẩy giấc ngủ yên bình hơn.

2. Hạ đường huyết hiệu quả

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ coi chanh và các trái cây có múi là "siêu thực phẩm dành cho bệnh tiểu đường" bởi nó có chỉ số đường huyết GI thấp, ít khả năng làm tăng lượng đường trong máu.

Các bằng chứng khoa học cho thấy, uống nước chanh có thể khiến quá trình chuyển đổi carbohydrate thành đường chậm hơn, do đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

3. Cải thiện tiêu hóa, giải độc hiệu quả

Chanh là một nguồn giàu vitamin C và các hợp chất tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa khỏe mạnh. Khi uống nước chanh trước khi đi ngủ, cơ thể kích hoạt sản xuất các enzyme tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Từ đó, sẽ hỗ trợ quá trình giải độc, cho phép cơ thể loại bỏ hiệu quả chất thải và độc tố tích tụ trong suốt cả ngày.

Ngoài ra, thói quen uống nước chanh trước khi đi ngủ giúp giảm triệu chứng khó tiêu hoặc trào ngược axit dạ dày nhờ ttính chất kiềm của chanh giúp trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày, làm giảm sự khó chịu về tiêu hóa. Nhấm nháp nước chanh ấm trước khi đi ngủ có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và thúc đẩy giấc ngủ thoải mái hơn.

4. Thúc đẩy trao đổi chất, tốt cho người giảm cân

Chanh chứa chất xơ pectin có tác dụng hữu hiệu giúp ngăn chặn sự thèm ăn, giảm ăn vặt vào đêm khuya không cần thiết. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong nước chanh giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Với những người có nhu cầu giảm cân, uống nước chanh trước khi đi ngủ có thể là 1 lựa chọn hữu ích.

5. Cải thiện hệ miễn dịch

Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại và tăng cường phản ứng miễn dịch. Với hàm lượng vitamin C cao, nước chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Uống nước chanh trước khi đi ngủ, cơ thể được bổ sung một lượng đáng kể chất dinh dưỡng thiết yếu này, tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể của bạn.

6. Giúp đẹp da

Nước chanh không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong mà còn giúp bảo vệ và cải thiện làn da hiệu quả. Vitamin C trong chanh thúc đẩy da sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và sức sống tươi trẻ. Duy trì thói quen uống nước chanh trước khi đi ngủ có thể góp phần mang lại làn da sáng và vẻ ngoài trẻ trung hơn.