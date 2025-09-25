Trước khi rót tiền đầu tư, hãy thực hiện ngay việc này!

Điều cần thiết là mỗi người phải tạo cho mình một "hệ miễn dịch tài chính" trước khi đầu tư, để có thể đứng vững trước những cú sốc như mất việc, bệnh tật hay khủng hoảng bất ngờ. Và có hai việc cơ bản phải hoàn thành trước khi bỏ vốn.

Điều đầu tiên là giải quyết nợ lãi suất cao. Đây là khoản nợ gây áp lực lớn nhất và dễ dàng ăn mòn mọi lợi nhuận đầu tư. Nếu phải trả lãi trên 15% mỗi năm, trong khi các kênh đầu tư phổ biến như tiết kiệm, vàng hay chứng khoán thường chỉ sinh lời dưới hoặc quanh mức này, bạn gần như chắc chắn sẽ thua thiệt.

Trả hết các khoản nợ như thẻ tín dụng không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn giải phóng dòng tiền, tạo tâm thế nhẹ nhõm và chủ động hơn khi bước vào đầu tư. Đồng thời, việc này cũng buộc bạn phải nhìn lại cách chi tiêu của mình. Nếu thường xuyên rơi vào nợ tín dụng, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần điều chỉnh thói quen tiêu dùng để tránh lặp lại vòng xoáy nợ nần.

Bên cạnh việc trả nợ, một bước không thể thiếu là xây dựng quỹ khẩn cấp. Đây là khoản dự phòng để xử lý những tình huống bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, mất việc hay sửa chữa nhà cửa. Nếu không có quỹ này, bất kỳ biến cố nào cũng có thể buộc bạn phải rút tiền từ danh mục đầu tư, phá vỡ kế hoạch tích lũy dài hạn.

Quỹ khẩn cấp chính là "tấm đệm an toàn", giúp bạn không phải bán tháo tài sản khi thị trường rớt giá, đồng thời tạo sự yên tâm để kiên định với chiến lược đầu tư. Nó cũng giúp bạn giữ được kỷ luật, bởi khi đã có sẵn khoản dự phòng, bạn không cần liên tục rút vốn khỏi kênh đầu tư để chi trả chi phí phát sinh.

Việc tích lũy quỹ khẩn cấp đôi khi không dễ dàng, nhất là với những người thu nhập vừa đủ. Nhưng chỉ cần bắt đầu từ những bước nhỏ, chẳng hạn cắt giảm chi tiêu không thiết yếu hoặc thiết lập chuyển tiền tự động vào tài khoản tiết kiệm hàng tháng, bạn sẽ dần xây dựng được khoản dự phòng cần thiết. Một quỹ tương đương ba đến sáu tháng chi phí sinh hoạt sẽ giúp bạn an toàn hơn rất nhiều trong bất kỳ biến cố nào.

Chỉ khi giải quyết xong nợ lãi suất cao và có quỹ khẩn cấp, bạn mới thực sự sẵn sàng để đầu tư. Lúc đó, việc chọn kênh đầu tư nào sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người. Nhưng điểm quan trọng nhất là nền tảng tài chính của bạn đã ổn định, đủ để bảo vệ bạn khỏi áp lực ngắn hạn và cho phép đầu tư với tầm nhìn dài hạn.

Đầu tư sớm là lợi thế, nhưng sẽ trở thành gánh nặng nếu bạn phải bán tháo tài sản để trả nợ hoặc đối phó với biến cố bất ngờ. Bởi vậy, trả nợ lãi suất cao và xây dựng quỹ khẩn cấp không chỉ là bước chuẩn bị, mà chính là nền móng bảo đảm cho mọi hành trình đầu tư bền vững sau này.

Đầu tư là hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn hạn. Thị trường có thể lên xuống bất ngờ, nhưng nền tảng tài chính cá nhân chính là yếu tố quyết định bạn có đi xa được hay không. Khi đã trả xong nợ lãi suất cao và xây dựng quỹ khẩn cấp vững vàng, mỗi đồng vốn đầu tư sau đó sẽ thực sự là "tiền nhàn rỗi" đúng nghĩa. Đó cũng là lúc bạn có thể an tâm tận dụng sức mạnh của lãi kép, thay vì loay hoay chạy theo từng biến động ngắn hạn của thị trường.