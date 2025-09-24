Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa lúc giá vàng tăng liên tục, một doanh nghiệp ở Hà Nội cho phép khách đặt trước vàng nhẫn, tối đa 300 chỉ một người

24-09-2025 - 17:00 PM

Một doanh nghiệp tại Hà Nội hiện đang áp dụng hình thức đặt trước trực tiếp tại cửa hàng cho khách mua vàng nhẫn, giới hạn tối đa 300 chỉ mỗi người.

Theo khảo sát ngày 24/9, tại doanh nghiệp kinh doanh vàng Bảo Tín Mạnh Hải, nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết: Doanh nghiệp đã hết hàng trên toàn bộ hệ thống và chỉ nhận đặt mua trước vàng nhẫn Kim Gia Bảo. Thời gian trả hàng dao động từ 8–25 ngày tùy số lượng, tối đa 300 chỉ/người. Do nhu cầu tăng mạnh, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo tạm dừng đặt online, khách phải đến trực tiếp cửa hàng để đăng ký.

Trước đó, Bảo Tín Mạnh Hải là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi cho phép khách hàng chuyển khoản đặt trước và hẹn ngày nhận vàng. Tuy nhiên, sau đợt tăng nóng vừa qua, chính sách đã được thay đổi.

Không chỉ Bảo Tín Mạnh Hải, các doanh nghiệp lớn khác như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC… cũng không áp dụng hình thức đặt trước. Tình trạng "cháy hàng" diễn ra thường xuyên trong nhiều tuần qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, việc khan hàng gần như kéo dài suốt một tháng; có những ngày doanh nghiệp chỉ phát khoảng 100 phiếu mua cho khách đến sớm nhất.

Giá vàng nhẫn trên thị trường đã tăng mạnh, từ mức khoảng 116 triệu đồng/lượng lên 132 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Lượng mua bùng nổ là nguyên nhân chính khiến nhiều đơn vị nhanh chóng thông báo hết hàng.

Tính đến thời điểm chiều nay, giá vàng nhẫn dao động phổ biến từ 128,8 – 132,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết 129,2 – 132,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 129,3 – 132,3 triệu đồng/lượng; PNJ 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng; SJC 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng; DOJI 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng.

