Trước loạt dự báo khởi sắc, thứ hạng Top 10 lợi nhuận ngân hàng quý 2 sẽ có bất ngờ?

Loạt công ty chứng khoán (CTCK) vừa cập nhật dự báo lợi nhuận quý 2 và cả năm 2025 của nhóm ngân hàng niêm yết. Hầu hết đều đưa ra dự báo khả quan, trên cơ sở tín dụng tăng trưởng tích cực, các nguồn thu ngoài lãi gia tăng, thị trường bất động sản phục hồi và trong nỗ lực tăng trưởng GDP hướng tới mục tiêu trên 8% năm nay.

Đáng chú ý, cùng với các yếu tố trên, những nhà băng có công ty tài chính tiêu dùng chiếm thị phần lớn nhất như HDBank và VPBank được dự báo duy trì vị thế tăng trưởng top đầu, khi tín dụng tiêu dùng tiếp tục khởi sắc.

Báo cáo của CTCK MB (MBS) vừa công bố dự báo, lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của các ngân hàng niêm yết tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ, khả quan hơn so với mức 11% trong quý đầu năm. Vượt trội so với mức dự báo bình quân này, theo MBS, lợi nhuận của VPBank dự kiến tăng 39%, đạt 5.046 tỷ đồng; HDBank cao hơn với khoảng 5.171 tỷ đồng, tăng 25%.

Trong báo cáo cập nhật trước đó với riêng nhóm các ngân hàng MBS theo dõi, HDBank (mã chứng khoán HDB) được dự báo là một trong những điểm sáng nhờ chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - nhóm khách hàng đang đóng vai trò quan trọng trong phục hồi kinh tế.

Theo MBS, HDBank có khả năng hoàn thành khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm ngay trong 6 tháng đầu 2025, phản ánh năng lực điều hành hiệu quả và khả năng khai thác tốt phân khúc SME trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong khi đó, VPBank tiếp tục được đánh giá là ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong quý 2. Mặc dù chi phí trích lập có xu hướng tăng mạnh do rủi ro tiêu dùng, nhưng MBS đánh giá VPBank vẫn có thể đạt khoảng 44% kế hoạch năm ngay sau nửa đầu 2025.

HDBank và VPBank cũng là hai nhà băng sát kề trong Top 10 lợi nhuận ngân hàng niêm yết quý đầu năm nay: HDBank đứng thứ 6 và VPBank thứ 7. Với dự báo trên, bảng xếp hạng Top 10 của quý 2 dự kiến không nhiều thay đổi ở hai vị trí này, nhưng kỳ vọng sẽ có sự trở lại của Techcombank và ACB. Quý 1/2025, lợi nhuận của Techcombank và ACB cùng giảm nhẹ (lần lượt giảm 7,3% và 6%); theo đó, Techcombank đứng thứ 4 trong Top 10 và ACB đứng thứ 8 ngay sau VPBank.

Top 10 lợi nhuận trước thuế các ngân hàng niêm yết quý 1/2025

Ở báo cáo vừa công bố, CTCK NHSV dự báo Sacombank cũng sẽ là nhà băng dự kiến đạt tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 2/2025. NHSV dự phóng lợi nhuận sau thuế Sacombank trong quý 2 có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và cả năm 2025 dự báo đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Với MB, NHSV dự phóng lợi nhuận sau thuế sẽ tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ nhờ tín dụng tăng mạnh, dự kiến đạt 6.523 tỷ đồng, và đây sẽ là nhà băng có thứ hạng cao trong Top 10 của quý 2/2025.

Còn theo báo cáo mới đây của CTCK Vietcombank (VCBS) với khuyến nghị MUA cổ phiếu HDB cho giá mục tiêu 27.298 đồng/cp (tiềm năng tăng giá khoảng 22%), lợi nhuận của HDBank được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ tăng trưởng tín dụng tích cực và sự hồi phục của mảng thu nhập ngoài lãi. VCBS ước tính lợi nhuận trước thuế HDBank cho năm 2025 đạt 20.781 tỷ đồng, tăng 24,2%, với tăng trưởng tín dụng có thể đạt 31,2%. Đáng chú ý, với sự hồi phục của thị trường cho vay tiêu dùng, VCBS kỳ vọng HD SAISON có thể đóng góp vào lợi nhuận trước thuế của HDBank 1.650 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 36%).

Điểm chung từ phân tích của MBS và VCBS cho thấy, lợi nhuận các ngân hàng niêm yết dự báo khởi sắc đến từ động lực tăng trưởng tín dụng tích cực và kiểm soát nợ xấu, cùng biên lãi ròng (NIM) phục hồi và áp lực trích lập dự phòng giảm bớt. Ngoài ra, thị trường bất động sản tiếp tục có những diễn biến thuận lợi trong năm 2025 tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận; sự hồi phục của thị trường cho vay tiêu dùng cũng là yếu tố hỗ trợ.

VCBS cũng lưu ý rằng, triển vọng được nới room nước ngoài lên 49% giúp các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc (HDBank, MB, VPBank và VCB) có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư/cổ đông chiến lược nước ngoài.