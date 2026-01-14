Trước ngày niêm yết HOSE, KienlongBank báo lãi lớn, vượt 168% kế hoạch 2025, ROE trên 22%

Ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, vượt 168% kế hoạch đề ra



Với mức lợi nhuận kỷ lục được thiết lập trong năm 2025, KienlongBank tiếp tục khẳng định năng lực vận hành hiệu quả cùng tốc độ tăng trưởng vượt trội, tạo nền tảng và sức bật rõ nét cho các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt của Ngân hàng từ giai đoạn phục hồi sang giai đoạn tăng trưởng có chọn lọc, trong đó trọng tâm được đặt vào hiệu quả hoạt động, chất lượng tài sản và kỷ luật quản trị rủi ro.

Khép lại năm 2025, quy mô tổng tài sản của KienlongBank lần đầu tiên vượt mốc sáu con số, đạt hơn 103.000 tỷ đồng, tăng 5.284 tỷ đồng so với thời điểm cuối 9 tháng đầu năm. Huy động vốn đạt 91.360 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.587 tỷ đồng, tăng lần lượt 3.869 tỷ đồng và 665 tỷ đồng. Sự tăng trưởng phản ánh khả năng cân đối nguồn vốn linh hoạt, trạng thái thanh khoản an toàn và dư địa tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Theo thông tin được công bố, tổng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2025 của KienlongBank đạt 786 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 438 tỷ đồng, nâng lũy kế cả năm lên 953 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập của Ngân hàng. Bên cạnh đó, các mảng hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác tiếp tục ghi nhận tăng trưởng so với quý III, mang về tổng hơn 163 tỷ đồng, góp phần giúp Ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu và giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Trong bối cảnh quy mô hoạt động mở rộng, chi phí hoạt động trong quý IV ghi nhận tăng so với quý trước, chủ yếu do gia tăng chi phí nhân sự, đầu tư cho công nghệ và các hoạt động phục vụ mở rộng kinh doanh. Dù vậy, cấu trúc chi phí vẫn được kiểm soát chặt chẽ, với mặt bằng chi phí duy trì ổn định so với năm trước, cho thấy hiệu quả quản trị vận hành và kỷ luật tài chính trong quá trình mở rộng quy mô của Ngân hàng.

Khép lại quý IV và cả năm 2025, KienlongBank tiếp tục duy trì tăng trưởng đi cùng kỷ luật quản trị rủi ro thận trọng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì trên 80% trong nhiều quý liên tiếp, cho thấy chất lượng tài sản ổn định và khả năng ứng phó hiệu quả trước các biến động của môi trường kinh tế.

KLB chuyển sàn, ghi nhận giá tăng trưởng cao top đầu

Năm 2025 cũng là một năm sôi động của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi VN-Index tăng hơn 41%, tiến sát mốc 1.800 điểm, với nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Và sang đầu năm 2026, mốc 1.900 đã chính thức vượt qua trong ngày 13/1, trong đó có vai trò lớn của nhóm ngân hàng. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu KLB ghi nhận mức tăng 131% trong năm 2025, mức cao nhất toàn ngành ngân hàng, trở thành một trong những mã có hiệu suất giá nổi bật nhất thị trường.

NIM trong năm đạt khoảng 4%, trong khi ROE vượt 22%, đưa KienlongBank vào nhóm top đầu ngân hàng có hiệu quả sinh lời cao trong hệ thống, đặc biệt vượt trội trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ, tạo nền tảng quan trọng để KienlongBank củng cố khả năng sinh lời bền vững và gia tăng sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư trung & dài hạn.

Một dấu mốc quan trọng đối với cổ phiếu KLB là việc hoàn tất chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE. Ngày 15/01/2026, KLB chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 9,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 2,3 lần so với đầu năm 2025. Việc chuyển sang sàn niêm yết có tiêu chuẩn cao hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản và khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức của KLB.

Tại mức giá chào sàn, KLB đang giao dịch với P/B hấp dẫn - khoảng 1,2 lần, thấp hơn đáng kể so với P/B trung bình ngành ngân hàng (khoảng 1,69 lần) và là mức thấp trong nhóm ngân hàng có ROE trên 20%. Theo các kịch bản phân tích, giai đoạn 2026 - 2027, mở ra dư địa tái định giá khi cổ phiếu KLB giao dịch trên HOSE.