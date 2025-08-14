Trước thềm đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào ngày mai, địa phương 'sát vách' Hà Nội đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao?

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế -xã hội tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phát triển công nghiệp vẫn là chủ lực với giá trị sản xuất tăng 17,64%. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 13,63 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, tỉnh cấp mới 150 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 245,3 nghìn tỷ đồng; 237 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 1,1 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, 155 dự án FDI với tổng vốn bổ sung đạt 2,5 tỷ USD.

Riêng trong tháng 7, tỉnh thu hút được 34,2 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 33,1 triệu USD, điều chỉnh bổ sung vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn tăng 1,1 triệu USD.

Đồng thời, tỉnh cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 318 doanh nghiệp và 3 chi nhánh, văn phòng đại diện, 73 địa điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 4,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm, tỉnh cấp mới 4.074 doanh nghiệp và 297 chi nhánh, văn phòng đại diện và 1.685 địa điểm kinh doanh với vốn đăng ký đạt hơn 46,8 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, về xuất khẩu, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ vượt qua "đầu tàu" Thành phố Hồ Chí Minh để vươn lên thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 7/2025 với kim ngạch gần 8,68 tỷ USD.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh giải ngân đạt 70,11% số vốn Chính phủ giao. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, tập trung thi công.

Hoạt động thương mại, dịch vụ được tạo đà phát triển sau sáp nhập với tổng giá trị bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 27,49% so với cùng kỳ. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực là vải thiều bội thu với 205.000 tấn, xuất khẩu đạt 38%, tiêu thụ nội địa được đa dạng phương thức khi tỉnh kết nối đưa vải thiều vào bếp ăn khu công nghiệp. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 14%, thu ngân sách đạt 80,8% dự toán; thu nội địa đạt 85% dự toán.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung khởi công các dự án nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (khánh thành 3 công trình, khởi công 16 công trình, dự án); hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công, phấn đấu vượt thu ngân sách 20%; rà soát khó khăn, vướng mắc để đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời.