Trưởng bộ môn Giải phẫu nói gì trước tin 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú lựa chọn?

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội 2025 (sự kiện Match Day) bùng nổ mạng xã hội những ngày qua. Nhiều bình luận dí dỏm còn so sánh khoảnh khắc này kịch tính chẳng kém gì chung kết hoa hậu.

Năm nay bên cạnh những gương mặt tân bác sĩ nội trú gây chú ý, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng suốt 3 năm tổ chức Match Day, bộ môn Giải phẫu lần đầu tiên mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn.

Trao đổi với VTC News, PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội khẳng định đây không phải thông tin chính xác.

Tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu nhận sự hưởng ứng lớn trong hội trường.

"Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung đúng là người đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu. Tuy nhiên mạng xã hội lan truyền thông tin 3 năm nay mới có một người chọn ngành, để thầy Khoa chờ suốt thời gian dài như vậy là chưa đúng", PGS.TS Ngô Xuân Khoa chia sẻ.

Theo PGS.TS Ngô Xuân Khoa, năm nay bộ môn Giải phẫu có hai chỉ tiêu, một tại trường Đại học Y Hà Nội và một cho phân hiệu tại Thanh Hóa và đã chọn được cả hai. Trước đó vào năm 2024, bộ môn chọn được một bác sĩ nội trú. Năm 2023 chọn được 5 người.

"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu là khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến phải canh nhà xác. Những chia sẻ trên mạng chỉ là đùa cho vui" , PGS.TS Ngô Xuân Khoa nói.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh đào tạo bác sĩ nội trú là chương trình đặc thù, nhằm bồi dưỡng nhân tài cho ngành y.

"Ngày tôi thi bác sĩ nội trú khóa 17, chỉ tiêu 20 người, rất khốc liệt. Khi đó, mỗi chuyên ngành chỉ nhận 1-2 người và thí sinh không được chọn, nhà trường phân công. Dù vậy, ai cũng nỗ lực, hết lòng với ngành và giờ đều trở thành các thầy đầu ngành. Hiện chỉ tiêu tăng lên hơn 400, phản ánh nhu cầu xã hội lớn hơn" , ông Khoa chia sẻ.

Trưởng bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội dẫn lại lời của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, rằng không có bác sĩ nội trú nào nhàn. Muốn thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi phải vất vả, phải lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau.

"Mỗi mùa Match Day, thầy cô các bộ môn luôn có mặt trong hội trường, mang hoa tươi chờ đón học trò của mình. Dù chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô đều trân trọng, mong học trò học tốt, sau này cống hiến cho chuyên ngành và phục vụ nhân dân" , PGS.TS Ngô Xuân Khoa tâm sự.



