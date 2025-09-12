Hai chuyên ngành bác sĩ nội trú 'hot' nhất 2025 có được miễn học phí?

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội 2025 bùng nổ mạng xã hội những ngày qua. Một số bình luận hài hước ví màn gọi tên này còn hấp dẫn hơn thi hoa hậu.

Năm nay, khi top 20 thí sinh xuất sắc hô vang lựa chọn của mình, hai chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ gồm Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 - tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy, người đầu tiên có đặc quyền chọn chuyên ngành đã lựa chọn Sản Phụ khoa. Sự lựa chọn này khiến cuộc cạnh tranh ở chuyên ngành vốn "nóng" này càng trở nên gay gắt.

7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 lựa chọn. Các chuyên ngành khác được các thí sinh lựa chọn bao gồm Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nhi khoa (1) và Gây mê hồi sức (1).

Đặc biệt, chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: Nhà trường)

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí , miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có một số chuyên ngành bác sĩ nội trú được miễn học phí.

Cụ thể, đối với ngành y, các đối tượng được miễn học phí bao gồm: học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe.

Như vậy, theo Nghị định này, chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình trong chương trình bác sĩ nội trú không nằm trong nhóm được miễn học phí.

Chỉ các chuyên ngành như Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y, Pháp y tâm thần, Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu được miễn học phí tại các trường công lập thuộc khối ngành sức khoẻ. Ngoài ra, các chuyên ngành trên ở chương trình bác sĩ nội trú cũng nằm trong nhóm được giảm 50% học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.