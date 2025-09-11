Nữ sinh gây choáng nhất đợt chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú: Sinh ra để thành "thủ khoa", tiểu thuyết cũng chỉ cỡ này!

Chiều ngày 09/9, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Trong số những gương mặt bước lên sân khấu để chọn chuyên ngành, cái tên thu hút nhiều sự quan tâm là Ngô Thu Hà (24 tuổi, quê Phú Thọ). Năm nay, Hà lọt top 14 bác sĩ nội trú và lựa chọn chuyên ngành ung thư, một trong những lĩnh vực khó nhất của ngành y, đòi hỏi cả kiến thức lẫn bản lĩnh để theo đuổi.

Thật ra, Ngô Thu Hà vốn không phải gương mặt xa lạ. 6 năm trước, cô bạn từng được biết đến là thủ khoa toàn quốc khối B00 với 29,8 điểm - số gần như tuyệt đối. Sau đó, Hà theo học ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Sau 6 năm miệt mài, năm 2025, nữ sinh tiếp tục giữ phong độ và trở thành thủ khoa đầu ra của khóa, tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 8,42/10.

Ngô Thu Hà nay trở thành một trong 14 bác sĩ nội trú xuất sắc, quyết tâm theo đuổi chuyên ngành ung thư.

Suốt thời gian học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, Thu Hà đã thể hiện nỗ lực bền bỉ với kết quả học tập nổi bật. Cô bạn đạt tới 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập, trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu nhất của khóa. Đại diện nhà trường cho biết, hàng chục năm qua, Thu Hà là trường hợp hiếm hoi vừa là thủ khoa đầu vào xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, vừa là thủ khoa đầu ra. Thành tích này không chỉ là minh chứng cho tố chất mà còn phản ánh sự kiên trì, quyết tâm vượt qua khối lượng kiến thức đồ sộ và áp lực học tập đặc thù của ngành y.

Tuy nhiên, con đường trở thành bác sĩ của Hà không hề dễ dàng. Những ngày đầu bước vào giảng đường, cô nữ sinh choáng ngợp trước lượng kiến thức khổng lồ của các môn cơ sở như Hóa sinh, Giải phẫu, Lý sinh. Có lúc Hà phải ôn lại cả kiến thức phổ thông để có nền tảng vững hơn. Nhưng chính từ những khó khăn ấy, nữ sinh dần tìm ra cách học phù hợp. Hà áp dụng phương pháp tự nhớ lại sau khi đọc, làm flashcard để tranh thủ ôn tập mọi lúc, đồng thời tham gia học nhóm và trao đổi với bạn bè, anh chị đi trước. Nhờ vậy, nữ sinh từng bước vượt qua các môn học khó, giữ vững thành tích và nhiều lần nhận học bổng.

Thu Hà là thủ khoa đầu vào và đầu ra của Trường Đại học Y Hà Nội.

Những ngày thực tập ở bệnh viện cũng để lại cho Hà nhiều trải nghiệm quý giá. Từ các ca trực đêm đến việc gặp những bệnh nhân lớn tuổi đi viện một mình, cô bạn càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm nghề y. Bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần sự đồng cảm, kiên nhẫn và thấu hiểu. Chính điều này đã góp phần định hình con đường mà Hà lựa chọn sau này, đặc biệt khi nữ sinh quyết định theo chuyên ngành ung thư – một lĩnh vực khó nhưng đầy ý nghĩa.

Việc lọt top 14 bác sĩ nội trú và lựa chọn chuyên ngành ung thư là minh chứng cho bản lĩnh và sự kiên trì của Hà. Hành trình của Gen Z cho thấy thành công không chỉ dựa vào năng lực mà còn nhờ sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và mong muốn cống hiến. Câu chuyện của Ngô Thu Hà trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sinh viên y khoa, rằng với quyết tâm và nỗ lực, ai cũng có thể vượt qua thử thách để chạm tới ước mơ.