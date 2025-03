Trưởng Công an huyện tới thăm nông trại của team Quang Linh châu Phi, lạ lẫm khi lần đầu thử đặc sản Việt Nam: "Cả đời mới được thưởng thức, tôi thật may mắn"

Canh tác trên các trang trại rộng hàng chục ha tại Angola, team châu Phi (có Quang Linh Vlog là thành viên) đã giúp người dân tại đây có thêm nhiều rau màu để phục vụ ăn uống và buôn bán. Trong đó, thành viên Công Giáp liên tục nhân rộng mô hình nông trại tại các bản làng và được sự quan tâm của các lãnh đạo tại địa phương.

Gần đây, Trưởng Công an huyện Hoque đã đích thân đến thăm nông trại Maiala của Công Giáp để thăm quan và động viên người dân. Sau thời gian dài được team châu Phi hướng dẫn, người dân tại bản Maiala đã biết canh tác, trồng trọt những giống cây quen thuộc tại Việt Nam như mướp, bầu, khổ qua, khoai lang, đặc biệt là lúa. Đi cả nông trại rộng dù mệt nhưng Trưởng công an huyện vẫn rất vui: "Cuộc sống của người dân bây giờ thật ấm no, nông trại đầy đủ lương thực."

Công Giáp còn đưa bác công an tới thăm vườn ngô nếp, trái nào cũng to đều, có thể vừa chế biến nướng, luộc hoặc nghiền thành bột ngô ăn chống đói. Công Giáp chia sẻ, anh từng bán ngô cho nông trại 4 bản được giá tốt, 1 bắp giá 500 Kz (khoảng 14 nghìn đồng), 10 bắp là 5.000 Kz (140 nghìn đồng).

Nhân dịp tới thăm, Công Giáp đã chiêu đãi bác Trưởng Công an huyện và người dân món ngô nếp luộc của Việt Nam. Bác công an phải thốt lên vì ngô ăn rất dẻo và thơm, không giống với ngô của Angola: "Cả đời người bác mới được thưởng thức ngô nếp nào ngon như này, tôi thật may mắn."



Bác trưởng bản cũng tâm sự: "Người dân Maiala giờ đây rất thích ăn rau củ, đồ ăn Việt Nam. Chúng tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc như trước."

Kết thúc chuyến thăm, team châu Phi đã gửi tặng những sản phẩm nông sản "của nhà trồng được" như mướp, khổ qua cho vị lãnh đạo cũng như các đồng chí công an trong đơn vị, nhằm thể hiện tấm lòng của người dân nơi đây.

Gửi lời cảm ơn, Trưởng Công an huyện chúc nông trại chăm chỉ canh tác, có mùa vụ năng suất cao, đặc biệt là lúa. Bác mong ngày trở lại sẽ được ăn bữa cơm tại nông trại, từ hạt lúa mà người dân đang trồng.

Trước đây, các bản làng đều rơi vào cảnh nghèo khó, người dân còn không có bột ngô ăn lót bụng, đất đai toàn là đá. Hiện tại, các thành viên trong team Châu Phi đã chia nhau có mặt tại nhiều bản làng khó khăn để xây dựng trang trại cũng như giúp đỡ người dân cải thiện cuộc sống bằng cách dạy cho mọi người cách trồng trọt, chăm nuôi.

Sắp tới, việc Quang Linh quay trở lại Angola sau vụ lùm xùm bán hàng cũng sẽ giúp việc chăn nuôi canh tác được đẩy mạnh hơn nữa.