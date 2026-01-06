Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến mở 4 ngành mới, không xét tuyển khối C00

06-01-2026 - 15:50 PM | Sống

Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến mở thêm 4 ngành mới gồm: Kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung.

Việc mở thêm ngành mới nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa nhóm ngành đào tạo, hướng đến những nhóm ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Về phương thức xét tuyển, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến tuyển sinh ổn định bằng 5 phương thức, bao gồm: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển học sinh của 149 trường THPT theo diện ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG TPHCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá đầu vào ĐH V-SAT; kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến có 4 ngành mới, không xét tuyển khối C00 - Ảnh 1.

Học sinh THPT trải nghiệm 1 ngày làm sinh viên của Trường ĐH Luật TPHCM để hiểu hơn về ngành học.

Về tổ hợp xét tuyển, nhà trường dự kiến không xét tuyển 2 khối C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý) và A00 (toán, vật lý, hóa học). Đồng thời, bổ sung hàng loạt tổ hợp trên cơ sở 2 môn chung là ngữ văn và ngoại ngữ.

Năm 2025, Trường ĐH Luật TPHCM tuyển sinh bằng 15 tổ hợp. Trong đó, khối C00 dùng để xét vào ngành luật; khối A00 áp dụng cho các ngành luật, quản trị luật, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TPHCM năm 2025 dao động từ 18,55 đến 25,65 điểm. Trong đó, ngành luật thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất.

