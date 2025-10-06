Trường Giang công khai ảnh rõ nét dung mạo con trai

Đều là những ngôi sao hàng đầu Vbiz, vợ chồng Trường Giang không giữ kín bưng mà dần thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống của gia đình nhỏ. Từng lên tiếng cho biết có quy tắc sẽ hạn chế lộ mặt con, chỉ đăng ảnh bóng lưng hay góc nghiêng của bé nhưng dạo này cả hai nhiều lần "phá lệ", "flex" nhưng góc ảnh gần hơn dung mạo con. Mới đây nhất, Trường Giang đã chính thức thức tung ảnh và clip nét căng khoe vẻ ngoài đáng yêu của bé Hope - nhóc tỳ thứ 2.

Theo đó, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đã cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cho con trai. Nam diễn viên gọi nhóc tỳ là "đồng minh của ba Tí", Nhã Phương cũng nhiều lần tiết lộ quý tử có tính cách đến dáng đi y hệt Trường Giang. Đây cũng là hiếm hoi Trường Giang khoe ảnh chính diện khuôn mặt của con trai. Nhóc tỳ gây bão vì khuôn mặt quá đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp từ bố và mẹ. Khi Hope nghịch ngợm bên chiếc bánh kem, bé Destiny còn có hành động cực đáng yêu là nựng má của em. Nhìn khoảnh khắc vài giây này cũng đủ cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Trường Giang - Nhã Phương

Gia đình Trường Giang tổ chức sinh nhật cho nhóc tỳ thứ 2

Bé Destiny có hành động đáng yêu, thể hiện tình cảm với em trai

Nhã Phương từng tiết lộ bé Hope có tính cách y hệt Trường Giang

Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Cặp đôi hot nhất nhì Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019, 4 năm sau thì đó em bé thứ 2. Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ thêm, nếu như bé Destiny được đặt tên thật là Thiên Ý vì mọi việc theo sự sắp xếp của ông trời, thì bé thứ hai được gọi là Hope vì cả hai đặt nhiều hy vọng con sẽ là người tử tế và ngoan hiền.

Trong 2 lần "vượt cạn", Trường Giang đều vì lý do bất khả kháng mà không thể sát cánh cùng vợ. Nhã Phương kể: "Bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn giỡn hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ 2 mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay".

Trước kia, cả hai chỉ úp úp mở mở khuôn mặt các con, gần đây mới thoải mái chia sẻ hơn

2 nhóc tỳ của cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp quan trọng. Nam danh hài khoe con gái xinh xắn giống mẹ còn con trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Trường Giang và Nhã Phương từng xảy ra bất đồng vì cách chăm sóc, nuông chiều con khác biệt: "Tôi hay cãi nhau với vợ vì cách nuôi con. Cứ gọi 'cục cưng', 'cục vàng" này nọ. Nó biết mình cưng nó là nó hư, cứ nuôi dạy bình thường thôi. Khi con đi trúng cạnh bàn bị té, người trong nhà nói do cái bàn để dỗ dành con. Tôi nói không được, con té là do con đi đứng không cẩn thận. Dỗ con kiểu kia mãi thì sau này con có tâm lý đổ lỗi, mọi người mọi việc đều là sai với con thì sao?".