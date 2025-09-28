Lý do gì khiến Nhã Phương liên tục mang bầu, sinh con cùng Trường Giang?

Mới đây, Trường Giang vui mừng thông báo tin vui Nhã Phương hiện đang mang thai lần 3 đúng vào ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cặp đôi. Vậy là sau 7 năm về chung một nhà, cặp đôi đã có 2 con đủ nếp tẻ và chuẩn bị đón thêm thêm thiên thần nhỏ sắp chào đời. Nhiều người tò mò vì sao một nữ diễn viên coi trọng ngoại hình như Nhã Phương lại đồng ý sinh nhiều con như vậy?

Trước đó, Nhã Phương từng nhiều lần chia sẻ mong muốn cùng ông xã có thêm con, thậm chí mơ ước sẽ sinh đôi. Cặp đôi hy vọng gia đình sẽ luôn đông đủ, tràn ngập tiếng cười của các thành viên nhí, tạo nên một tổ ấm hạnh phúc và rộn ràng.

Nhã Phương và Trường Giang sắp có thêm con.

Cụ thể, trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 5/2025, khi được hỏi về việc có mang thai nữa hay không, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng trả lời: " Đẻ nữa chứ ". Netizen bất ngờ khi nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định muốn được sinh đôi, Nhã Phương cho biết thêm: "Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên".

Nhã Phương rất muốn nhà có đông người.

Trong khi đó, dân mạng cũng để ý mỗi lần Nhã Phương mang thai, sinh con đều được chồng tặng quà khủng. Cụ thể, vào sinh nhật lần thứ 33 của Nhã Phương, khi cô đang mang bầu con trai Hope, Trường Giang đã mua tặng bà xã chiếc xe có giá trị 3 tỷ đồng. Dù món quà giá trị lớn nhưng anh không muốn phô trương.

Trường Giang chi 3 tỷ mua xế sang tặng vợ bầu.

" Đây là món quà sinh nhật bất ngờ từ anh dành tặng cho chị với tất cả những điều ngọt ngào nhất. Anh chị cực kì dễ thương, giản dị và gần gũi luôn ạ. Chúc mừng anh chị chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình" , một cư dân mạng chia sẻ.

Không những thế, kể từ khi làm vợ Trường Giang, sao phim Tuổi thanh xuân có cuộc sống sung sướng và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nổi tiếng, đắt show lại không ăn chơi, Trường Giang cũng sở hữu khối tài khủng, gồm nhiều bất động sản lớn là biệt thự, villa tại nhiều tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc, TPHCM…

Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".

Trường Giang tin tưởng, để vợ đứng tên hầu hết tài sản trong gia đình.

Trước đó, vào dịp sinh nhật năm 2017, Nhã Phương và Trường Giang đã chia sẻ với người hâm mộ hình ảnh căn biệt thự ven biển mới tậu ở Phú Quốc. Dù không tiết lộ giá cụ thể, bạn bè của cặp đôi cho biết căn nhà có giá khoảng 15 tỷ đồng.

Biệt thự view biển của Trường Giang ở Phú Quốc.

Một căn biệt thự khác ở Vũng Tàu của cặp vợ chồng.

Bên cạnh cuộc sống sung túc, Nhã Phương còn được Trường Giang chăm sóc và chiều chuộng hết mực. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc chồng vào bếp, cô chỉ việc tận hưởng, thậm chí được anh âu yếm đút từng miếng ăn, khiến fan không khỏi ghen tị.

Trường Giang nổi tiếng yêu chiều vợ.

Chính vì tình cảm và sự quan tâm đặc biệt này, việc Nhã Phương sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, vất vả và liên tục sinh con cùng Trường Giang trở nên hoàn toàn dễ hiểu và đáng trân trọng.



