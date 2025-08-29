NSND Tự Long từ chối lời mời đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh lần đầu ra mắt khán giả. Trong đó, NSND Tự Long là một trong những diễn viên của phim.

Trước khi vào phần giới thiệu diễn viên, nam nghệ sĩ và đoàn phim mặc cổ phục, diễu hành trong Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Hoạt động diễu hành cổ phục nhằm quảng bá phim, thuộc chương trình về điện ảnh Việt ở Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Không gian của đơn vị phát hành phim nằm trong Nhà triển lãm khối A, nơi giới thiệu các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa.

NSND Tự Long và đoàn phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ra mắt khán giả ngày 28/8. Ảnh: Việt Hùng.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, NSND Tự Long cho biết nhân vật này đặc biệt, khác hoàn toàn với anh ngoài đời. "Tôi được khán giả biết tới qua các chương trình truyền hình, game show mà ít được biết đến qua phim, đặc biệt là phim điện ảnh. Có rất nhiều đạo diễn mời tôi tham gia dự án điện ảnh, nhưng tôi chưa thể tham dự được, trong đó có đạo diễn Nhất Trung, Trấn Thành, Trường Giang, nhà sản xuất Thu Trang...", NSND Tự Long nêu.

NSND Tự Long chia sẻ về dự án điện ảnh đầu tiên anh tham dự.

Ở phim này, anh nhận lời mời vì được hòa mình vào câu chuyện huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Theo NSND Tự Long, nhiều năm nay khán giả đã quen với hình ảnh hài hước của anh. Lần này, nhân vật của nghệ sĩ nghiêm túc hơn, là dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh. Bộ phim được sản xuất nhân kỷ niệm 1.057 năm lên ngôi vua Đinh Tiên Hoàng. Đây là dự án được làm theo hướng một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc, từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.