Trương Mỹ Lan và thương vụ đất vàng 100 Hùng Vương “siêu hời”: Bỏ 1.000 tỷ mua đấu giá, khai khống rồi “rút ruột” hơn 10.000 tỷ đồng từ SCB

Theo Kết luận điều tra, để rút tiền từ Ngân hàng SCB, một loạt dự án, bất động sản đã được các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị. Trong số đó, có lô đất số 100 Hùng Vương, đây cũng là một trong số các bất động sản trọng điểm được làm thế chấp cho nhiều khoản vay lớn.

Được biết, lô đất số 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5, Tp.HCM có diện tích hơn 7.400m2, từng là đất thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2008, lô đất này được UBND Tp.HCM giao cho Phòng tài chính - Kế hoạch quận 5 chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá thay vì giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản như đối với các tài sản khác, giá khởi điểm 704 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do vướng mắc sai phạm trong khâu thủ tục, Bộ Tư pháp đã đề nghị UBND Tp.HCM tạm ngừng việc đấu giá để rà soát lại. Đến năm 2009, việc đấu giá được tái khởi động song bất thành.

Sang năm 2011, lô đất số 100 Hùng Vương tiếp tục đấu giá lần 3, lúc bấy giờ CTCP Đầu tư An Đông đã trúng thầu với giá 1.020 tỷ đồng. An Đông là thành viên thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trúng thầu "đất vàng" diện tích lớn song Vạn Thịnh Phát không phát triển dự án mà dùng lô đất 100 Hùng Vương để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan tại SCB.

Kết quả điều tra xác định, bị can Bùi Ngọc Sơn (nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB) và Trần Văn Nhị, theo chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Dung, đã yêu cầu Công ty thẩm định giá Thiên Phú ký phát hành 2 chứng thư, nâng khống giá trị tài sản, lùi ngày ký. Tài sản được thẩm định này gồm dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ, khu nhà ở và đô thị tại phường Phú Nhuận (quận 7, Tp.HCM) và quyền sử dụng đất lô đất số 100 Hùng Vương nói trên.

Ngân hàng SCB đã sử dụng 2 chứng thư trên để hợp thức hóa hồ sơ tài sản đảm bảo, giải ngân cho 65 khách hàng vay vốn. Tổng số tiền đã giải ngân là 105.656 tỷ đồng. Tổng dư nợ các khoản vay này đến 17/10/2022 là 127.384 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 105.652 tỷ đồng và dư nợ lãi 21.731 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, thông qua Hồ Bình Minh, bị can Bùi Ngọc Sơn đã yêu cầu Công ty thẩm định giá Tầm Nhìn Mới phát hành 2 chứng thư nâng khống giá trị tài sản, bao gồm quyền sử dụng đất tại bất động sản số 100 Hùng Vương. Sau đó, ngân hàng SCB đã dùng 2 chứng thư thẩm định giá này để đưa vào hồ sơ thế chấp cho 3 khoản vay, giải ngân số tiền 14.570 tỷ đồng. Tổng nghĩa vụ trả nợ đến 17/10/2022 là 15.523 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 14.570 tỷ đồng và dư nợ lãi 953 tỷ đồng.

Theo công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá tài sản đảm bảo số 100 Hùng Vương (theo chứng thư thẩm định do MHD phát hành), lô đất này có giá trị khoảng 1.646 tỷ đồng - cao hơn khoảng 600 tỷ đồng so với số tiền An Đông chi trong phiên đấu giá vào năm 2011.

Tính chung lô đất số 100 Hùng Vương, dự án Mũi Đèn Đỏ và khu dân cư Long Phước đang "gánh chung" số dư nợ 153.115 tỷ đồng. Khối tài sản này được công ty Hoàng Quân định giá 22.775 tỷ đồng, tương ứng số tiền gây thiệt hại khoảng 130.000 tỷ đồng chỉ từ những chứng thư thẩm định giá này.