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Trường THCS Kim Liên tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ 17-11

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UBND phường Kim Liên vừa có thông tin về phương án sắp xếp, ổn định việc dạy và học trực tiếp đối với Trường THCS Kim Liên. Theo đó, từ ngày 17-11-2026, nhà trường chính thức tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường trên địa bàn phường.

Trường THCS Kim Liên tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ 17-11- Ảnh 1.

Từ ngày 17-11-2026, Trường THCS Kim Liên chính thức tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường trên địa bàn phường. Ảnh: NB

Theo Thông tin báo chí, UBND phường Kim Liên xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó bảo đảm quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt. Trong thời gian chuẩn bị các điều kiện để tổ chức học trực tiếp, nhà trường duy trì dạy học trực tuyến, bảo đảm tiến độ chương trình.

Để xây dựng phương án phù hợp, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các trường học trên địa bàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh; đồng thời báo cáo các sở, ngành liên quan và lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh.

Trên cơ sở đó, phường thống nhất phương án bố trí phòng học, trang thiết bị và lịch học khoa học, phù hợp với từng khối lớp cũng như hoạt động của các trường tiếp nhận. Các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại từng địa điểm cũng được triển khai. Các trường thống nhất quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học; đồng thời thông tin kịp thời đến cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện.

Cụ thể, từ ngày 17-11-2026, học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ học trực tiếp tại 4 điểm trường. Trong đó, học sinh khối 7 và khối 9 học tại Trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), địa chỉ số 163 phố Khương Thượng, phường Kim Liên, Hà Nội. Đối với học sinh khối 6 và khối 8, địa điểm học được bố trí tại 3 cơ sở: Trường THCS Khương Thượng (trụ sở chính), số 10 phố Tôn Thất Tùng; Trường Tiểu học Phương Mai (phân hiệu), số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng; Trường Tiểu học Khương Thượng, số 8 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa điểm mới, Trường THCS Kim Liên đã thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón đối với từng lớp, nhằm bảo đảm việc tổ chức học tập được triển khai thống nhất.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục bám sát tình hình, tiếp nhận các ý kiến phản ánh để kịp thời điều chỉnh việc tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế, bảo đảm hoạt động dạy và học của Trường THCS Kim Liên diễn ra an toàn, ổn định và liên tục.

Theo Nguyên Bảo

Hà Nội Mới

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