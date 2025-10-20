Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy cập “liên kết thuế" giả, một người ở Gia Lai mất hơn 1,28 tỉ đồng

20-10-2025 - 17:41 PM | Xã hội

Chỉ vì làm theo hướng dẫn “cập nhật thông tin thuế” qua Zalo, một người đàn ông ở Gia Lai bị chiếm đoạt hơn 1,28 tỉ đồng.

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh đơn trình báo của ông N.H. (SN 1978, ngụ Gia Lai) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,28 tỉ đồng sau khi truy cập liên kết được cho là để "cập nhật thông tin thuế".

Truy cập “liên kết thuế" giả, một người ở Gia Lai mất hơn 1,28 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ứng dụng cài đặt giả để lừa đảo doanh nghiệp và người dân.

Theo trình bày của ông H., ngày 11-10, ông nhận cuộc gọi qua ứng dụng Zalo từ một người tự xưng là nhân viên cơ quan thuế. Người này hướng dẫn ông kết nối tài khoản eTax Mobile với tài khoản định danh VNeID để "đồng bộ dữ liệu thuế". Tin tưởng, ông H. làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của ông bị chiếm đoạt 1,281 tỉ đồng.

Trước đó một ngày, bà Đ.T.T. (SN 1977, ngụ cùng tỉnh Gia Lai) cũng nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0372.428.576. Đối tượng tự giới thiệu là Huỳnh Thị Mai – nhân viên Phòng kê khai thuế số 2, yêu cầu bà tải một ứng dụng để kê khai thuế điện tử. Sau khi làm theo hướng dẫn, bà T. bị mất 100 triệu đồng trong tài khoản.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng việc ngành thuế triển khai dịch vụ thuế điện tử để giả mạo cán bộ, cơ quan thuế, yêu cầu người dân truy cập liên kết hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo. Thông qua đó, các đối tượng này chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc truy cập đường link lạ. Khi nhận cuộc gọi tự xưng là cán bộ thuế, cần kiểm tra kỹ danh tính hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để xác minh nhằm tránh bị lừa đảo.

Theo Đức Anh

Người lao động

