Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 2/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Cấn Đình Mạnh (SN 1984; thường trú tại thôn Phú Kim, xã Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2021, Mạnh là nhân viên kinh doanh của một công ty buôn bán các loại thảm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng đã đưa ra thông tin tình trạng khan hiếm hàng để yêu cầu đại lý muốn lấy hàng phải đặt cọc từ 30-40% giá trị đơn hàng. Do tin tưởng Mạnh, đã có 05 đại lý chuyển tổng số tiền hơn 400 triệu đồng cho đối tượng.

Quyết định truy nã Cấn Đình Mạnh - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cấn Đình Mạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Cấn Đình Mạnh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội (SĐT: 0983648487), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.