Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong quá trình điều tra xác định Hà Văn Thuận (SN 1980, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế), có liên quan đến vụ án.

Đối tượng bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn vào ngày 15/10/2024.

Vì vậy, ngày 14/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy nã số 3587/QĐ-CSHS đối với Hà Văn Thuận.

Theo quyết định, Hà Văn Thuận có đặc điểm nốt ruồi cách 2cm dưới mắt trái, cao khoảng 1m60, tóc đen, lông mày đen.

Quyết định truy nã Hà Văn Thuận - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất hoặc báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu) hoặc điều tra viên Dương Tuấn Anh, số điện thoại 0983.177.743 để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.