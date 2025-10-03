Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001

03-10-2025 - 17:48 PM | Xã hội

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, SN 1989) cùng 22 bị can khác trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly (SN 2001, biệt danh Ly "Meo", ngụ phường Đông Hòa) quen biết Nguyễn Hữu Phúc (SN 1983) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà Phúc chơi.

Ly đến nhà Phúc ở hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm và ngồi chơi cùng Phúc một lúc thì Phúc ra mở cửa cho Tú "Cơ". Khi vào phòng, Ly thấy Tú lấy ketamine từ túi xách và mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.

Sau khi "xào" ma túy và chia thành nhiều đường, Tú "Cơ" sử dụng trước rồi rủ Ly sử dụng, Ly đồng ý và hít một đường rồi lên giường nằm, còn Phúc không sử dụng. Lát sau, Lê Thị Thanh Hà (SN 2001, quê Đắk Lắk) mang theo 2 chiếc túi đến nhà Phúc.

Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001- Ảnh 1.

Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001- Ảnh 2.

Khoảng 5h sáng 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua "hộp 10" ma túy dạng ketamine của Tú, sau đó thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.

Đến 7h sáng cùng ngày, Ly tiếp tục thấy một người khác đến gặp Tú "Cơ" và khi người này ra về có cầm một ba lô đen chứa ma túy do Tú đưa (sau này Ly nhận dạng được người nhận ba lô ma túy là Bùi Văn Sơn).

Sau đó, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly "Meo" thấy một khẩu súng ngắn màu đen trong túi xách tay của Tú lúc mở túi lấy điện thoại ra nghe. Đến khoảng 10h cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có Công an trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Thời điểm này, trong nhà có Ly, Phúc, Tú và Hà.

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó Ly nghe tiếng ma túy bị đổ xuống bồn cầu cùng với tiếng xả nước. Trong lúc này, Hà liên tục gọi điện thoại cho một người được gọi là "Anh Hai", còn Phúc thì dọn dẹp số ma túy do Tú vừa đập vương vãi trên sàn nhà...

Ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly. Theo quyết định truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương trước đây), TPHCM.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trên đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND phường xã gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT); địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; số điện thoại: 0936352979, 0693187680.

Theo Mình Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê

Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê Nổi bật

Khám xét khẩn căn hộ cao cấp của vợ chồng Nguyễn Thị Thu Kiều

Khám xét khẩn căn hộ cao cấp của vợ chồng Nguyễn Thị Thu Kiều Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 3-10: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 3-10: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

17:35 , 03/10/2025
Tâm sự của chủ quán nước trúng vé số giải độc đắc rồi cúng 5 con heo quay

Tâm sự của chủ quán nước trúng vé số giải độc đắc rồi cúng 5 con heo quay

17:17 , 03/10/2025
Đề xuất nâng mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; áp dụng Biểu thuế lũy tiền và mức Giảm trừ gia cảnh mới từ 1/1/2026

Đề xuất nâng mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; áp dụng Biểu thuế lũy tiền và mức Giảm trừ gia cảnh mới từ 1/1/2026

16:59 , 03/10/2025
Thông báo nóng liên quan tới giấy phép lái xe của tất cả người dân

Thông báo nóng liên quan tới giấy phép lái xe của tất cả người dân

16:50 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên