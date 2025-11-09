Ngày 08/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo đang truy nã bị can Kim Thị Thảo (sinh năm 1968, thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội).

Thảo bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do có hành vi thu tiền đóng hụi của nhiều người rồi bỏ trốn. Theo điều tra, trong năm 2022, Thảo đã thu tiền đóng hụi của 35 người với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Quyết định truy nã Kim Thị Thảo - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 03/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kim Thị Thảo. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/8/2025, Công an Thành phố đã chính thức ra quyết định truy nã bị can đối với đối tượng Thảo. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0378728888) hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định.