Truy nã Tống Thị Hồng Cẩm

20-10-2025 - 14:22 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân phát hiện các đối tượng truy nã nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 20/10 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai truy nã một số đối tượng.

Trong đó có đối tượng Tống Thị Hồng Cẩm (sinh năm 1983, quê Bến Tre).

Theo đó, ngày 28/3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ra quyết định truy nã Tống Thị Hồng Cẩm về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan điều tra, Tống Thị Hồng Cẩm bị khởi tố bị can về tội danh trên theo Điều 341 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố được ban hành ngày 10/12/2023.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định Cẩm đã bỏ trốn từ tháng 6/2023, trước thời điểm bị khởi tố. Nơi ở cuối cùng của bị can này được ghi nhận theo đơn vị hành chính cũ tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Hiện không rõ Tống Thị Hồng Cẩm đang ở đâu.

Bị can Cẩm có nơi thường trú tại ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ). Đặc điểm nhận dạng là có sẹo mờ ở cằm trái.

Truy nã Tống Thị Hồng Cẩm- Ảnh 1.

Quyết định truy nã 2 đối tượng - Ảnh: CA Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin về bị can Cẩm có thể được báo về Công an huyện Trảng Bom qua số điện thoại 02513.921.299 hoặc 0922.666.878 (gặp điều tra viên Nguyễn Phương Duy).

Ngoài ra, công an cũng truy nã Nguyễn Văn Lượng, 31 tuổi, quê Bến Tre. Cụ thể, ngày 29/9/2024, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Lượng về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, vụ án đã hết thời hạn nhưng cơ quan chức năng vẫn "không biết rõ bị can đang ở đâu". Bị can Lượng được xác định đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 22/1/2025, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Lượng.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân phát hiện các đối tượng truy nã liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT qua số điện thoại: 0693.480.999 hoặc số điện thoại Điều tra viên trong các Quyết định truy nã.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

