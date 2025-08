Truy nã Vũ Công Sơn sinh năm 2000

Công an TP Hà Nội tối 1/8 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Vũ Công Sơn (SN 2000; thường trú trước đây tại: Đắk Sin, Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông cũ) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 13/8/2023, nhóm của Sơn đi tìm quán tẩm quất ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ. Tại đây, nhóm của Sơn đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác. Hai bên đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Vũ Công Sơn và quyết định truy nã - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 5/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Công Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 03/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Vũ Công Sơn.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 039 9493194), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.