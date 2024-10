Truy tìm Dương Tiến Hưởng

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Dương Tiến Hưởng (SN: 1977; HKTT: ngõ 89 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Tiến Hưởng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0966111395), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.