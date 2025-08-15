Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm Lê Văn Mót – đối tượng bị tố cáo lừa đảo ở Phú Quốc

15-08-2025 - 10:39 AM | Xã hội

Công an tỉnh An Giang truy tìm Lê Văn Mót - đối tượng bị tố cáo lừa đảo trong việc bán đất tại Phú Quốc

Sáng 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Lê Văn Mót (SN 1978; thường trú xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tìm Lê Văn Mót – đối tượng bị tố cáo lừa đảo ở Phú Quốc- Ảnh 1.

Trước đó, ông N.V.L (SN 1984; cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Lê Văn Mót có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua xác minh nội dung tin tố giác xác định vào năm 2009, Mót bán cho ông L. thửa đất diện tích 7.000m2 tọa lạc tại Phú Quốc bằng giấy tay với giá 4 tỉ đồng.

Đến năm 2019, Mót tiếp tục bán cho ông N.V.C (SN 1982; cư trú TP Hà Nội) thửa đất có diện tích 9.314,88m2, có cùng số thửa và số tờ bản đồ bằng giấy tay với giá 9,3 tỉ đồng. Ông L. cho rằng thửa đất mà Mót bán cho ông C. bao trùm lên thửa đất mà Mót bán cho ông L.

Hiện công an không rõ đối tượng Lê Văn Mót đang ở đâu. Do cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Mót đang ở đâu thì thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra qua địa chỉ: Số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Tiến Tầm - Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đoàn Bảo Châu vừa bị truy nã đặc biệt là ai?

Ông Đoàn Bảo Châu vừa bị truy nã đặc biệt là ai? Nổi bật

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba Nổi bật

Chỉ sau 2 ngày, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt 113 tỷ, vượt mục tiêu toàn chiến dịch

Chỉ sau 2 ngày, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt 113 tỷ, vượt mục tiêu toàn chiến dịch

09:48 , 15/08/2025
Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố Hà Nội, người dân háo hức đi xem

Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố Hà Nội, người dân háo hức đi xem

09:29 , 15/08/2025
Mưa xối xả nhiều giờ, 14 tỉnh thành trên cả nước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Mưa xối xả nhiều giờ, 14 tỉnh thành trên cả nước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

08:59 , 15/08/2025
Bộ Công an phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân về Lễ kỷ niệm 2/9

Bộ Công an phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân về Lễ kỷ niệm 2/9

08:45 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên