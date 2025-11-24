Truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng

Ngày 24/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong đó, bị can Trần Thị Hoàn (SN 1985, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (SN 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (SN 2000, lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (SN 2001, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, lao động tự do), bị truy tố tội “Buôn lậu”.

Các bị can Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) bị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, nhóm bị can trên đã lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 - 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu hơn 546kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Những bị can là nhân viên Công ty vàng Hoàn Huế và đồng phạm của Hoàn bị cáo buộc đã thực hiện việc vận chuyển, giao nhận tiền, vàng, trong đó bị can Trần Thành Hiếu phải chịu trách nhiệm với hành vi buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.

Với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cáo buộc, từ năm 2023 - 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết và bị can Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Từ đó, các bị can làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế mà Công ty Vàng Việt Nam phải nộp.

Hậu quả, sai phạm của nhóm Trần Như My khiến Nhà nước bị thiệt hại về thuế tổng hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh nhóm đã bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có 30 cá nhân cho Công ty Vàng Việt Nam mượn tài khoản ngân hàng, số này đều là người thân, quen của bị can Trần Như My và Phùng Thị Thuyết cùng một số nhân viên Công ty Vàng Việt Nam. Việc họ cho mượn tài khoản xuất phát từ quan hệ cá nhân, không được thông tin, trao đổi về mục đích sử dụng.

Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Còn 5 nhân viên bộ phận Phòng kế toán của Công ty Vàng Việt Nam, quá trình làm việc tại công ty, các cá nhân trên được giao nhiệm vụ hạch toán kế toán, nhập số liệu các giao dịch mua bán vàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán Vacom để phục vụ kê khai thuế.

Do đó, cũng không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.