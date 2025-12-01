Truy tố cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền và “chồng hờ”

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 5 đồng phạm về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo hồ sơ, Tuyền sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, Tuyền ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên hàng không. Đến năm 2022, Tuyền chuyển vào TP.HCM làm việc.

Các đối tượng bị truy tố

Khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei và Tuyền (sống chung như vợ chồng) mở một địa điểm kinh doanh ăn uống, karaoke trên địa bàn quận 5 cũ. Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp quản lý nhà hàng, sau đó giao lại cho Tuyền điều hành.

Cả 2 thuê Nguyễn Hữu Chí (46 tuổi) làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh (42 tuổi) làm quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng (27 tuổi) làm bảo vệ, giám sát tiếp viên; Lê Thúy Diễm và Trần Thị Thúy Liễu (cùng 37 tuổi) làm quản lý tiếp viên nữ. Đểt tăng lợi nhuận, Zhang Lei và Tuyền cho phép các nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu, các đối tượng thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên. Giá bán dâm là 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng/lần, tùy thỏa thuận.

Mỗi ngày, khi tiếp viên đến làm việc, Hoàng ghi mã số và tên vào sổ. Nếu người nào đăng ký bán dâm thì ký hiệu bằng chữ in hoa; không bán dâm thì ghi bằng chữ thường.

Tối 17/12/2023, Công an TP.HCM kiểm tra 2 khách sạn ở quận 5, phát hiện 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Những người bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng do Tuyền và Zhang Lei điều hành. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của hai người này và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Ngày 20/12/2023, Zhang Lei và Tuyền đến Công an TP.HCM đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Tuyền khai việc để nhân viên bán dâm nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng chứ bản thân không hưởng lợi trực tiếp từ tiền bán dâm. Tuyền khai doanh thu nhà hàng khoảng 2,4 tỷ đồng, dùng để trả lương và tái đầu tư hoạt động kinh doanh.