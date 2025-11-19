Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tố Lý Thị Tâm sinh năm 1997

19-11-2025 - 08:24 AM | Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lý Thị Tâm, sinh năm 1997.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lý Thị Tâm, sinh năm 1997, trú tại: thôn Buông, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (nay là xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang), hiện ở tại số nhà 124 đường Trần Hưng Đạo, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Truy tố Lý Thị Tâm sinh năm 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Lý Thị Tâm cùng tang vật. Ảnh: CA Quảng Ninh

Trước đó, hồi 15 giờ ngày 08/11/2024, tại số nhà 124 đường Trần Hưng Đạo, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), Công an thành phố Móng Cái (cũ) bắt quả tang Lý Thị Tâm cất giấu 1,401 gam ma tuý Ketamine để bán. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm thu 118,804 gam Ketamine; 79,534 gam MDMA và 10,828 gam Methamphetamine.

Ngoài ra, Cơ quan Công an tiến hành thu giữ hơn 22 triệu đồng và 2900 Nhân dân tệ. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xem xét truy tố theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay! Nổi bật

Xét xử vụ kẹo Kera: Những hình ảnh đầu tiên tại toà của Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Xét xử vụ kẹo Kera: Những hình ảnh đầu tiên tại toà của Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

07:59 , 19/11/2025
Infographic: Chi tiết hệ thống camera AI sắp được Hà Nội đưa vào vận hành từ đầu tháng 12

Infographic: Chi tiết hệ thống camera AI sắp được Hà Nội đưa vào vận hành từ đầu tháng 12

07:43 , 19/11/2025
Kế toán trưởng chính là người chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một phụ nữ

Kế toán trưởng chính là người chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một phụ nữ

07:28 , 19/11/2025
Hôm nay xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

Hôm nay xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

06:59 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên