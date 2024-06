Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch và đồng phạm

Ngày 27-6, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh truy tố đối với các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.



Ông Quách Văn Đức bị bắt giữ hồi giữa năm 2022

Theo đó, 4 bị can bị gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch), bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, năm 2003, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh cho phép thành lập với vốn điều lệ 100 tỉ đồng và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư Khu dân cư (KDC) theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) do Quách Văn Đức là người đại diện theo pháp luật.

Tháng 3-2005, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương giới thiệu bổ sung diện tích đất cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch để lập thủ tục đầu tư dự án KDC tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch theo quy hoạch tổng cộng là 759 ha (thay vì 503 ha như trong quyết định hồi tháng 4-2004).

Năm 2016, công ty lâm vào nợ nần nên ông Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) thông qua việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng KDC Long Tân - Phú Thạnh.

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% số tiền trên 113 tỉ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất 34.000 m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.

Sau đó, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm và Trần Minh Quý đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành KDC mang tên thành phố Thiên Nga nhưng không xin ý kiến của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tiền thân dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh nhưng sau đó đổi tên thành Đông Sài Gòn New City

Cáo trạng của VKSND tỉnh xác định việc dùng hơn 100 ha đất để góp vốn của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, sau đó nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỉ đồng, không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh, gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền là hơn 554 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là hơn 483 tỉ đồng; thất thoát tài sản của UBND tỉnh là 71 tỉ đồng.

Đồng thời, bị can Quách Văn Đức với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát. Các bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát với vai trò sau bị can Quách Văn Đức.