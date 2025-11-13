Truyền hình cáp sụt giảm mạnh: Một nửa hộ gia đình Mỹ không dùng dịch vụ, hàng loạt nhà cung cấp bán mảng kinh doanh

Tở Business Insider (BI) cho hay trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, truyền hình cáp từng là biểu tượng của giải trí gia đình Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm chưa từng có.

Theo ước tính của công ty tư vấn Madison and Wall, lần đầu tiên, số hộ gia đình Mỹ đăng ký các dịch vụ TV cáp hoặc vệ tinh truyền thống dự kiến sẽ chỉ còn xấp xỉ 50% tổng số hộ gia đình vào cuối năm 2025.

Sự thay đổi này không chỉ là một xu hướng thị trường, mà là dấu hiệu của một cuộc cách mạng trong cách người Mỹ tiếp nhận nội dung truyền hình và giải trí.

Sự sụt giảm không thể chối cãi

Khoảng 15 năm trước, truyền hình trả tiền là một yếu tố không thể thiếu trong gần như mọi phòng khách Mỹ, với tỷ lệ thâm nhập lên tới gần 9 trên 10 hộ gia đình. Sự sụt giảm từ 90% xuống còn 50% trong một thập kỷ rưỡi không chỉ là một sự thay đổi; đó là một cuộc di cư quy mô lớn của người tiêu dùng.

Dữ liệu từ các công ty phân tích như Madison and Wall cho thấy rõ ràng rằng ngay cả khi tính cả các dịch vụ TV kỹ thuật số qua internet (vMVPD) như YouTube TV hay Hulu Live TV, xu hướng suy giảm vẫn không thể đảo ngược. Các dịch vụ này chỉ làm chậm lại tốc độ mất mát thuê bao chứ không thể ngăn chặn sự trượt dốc của ngành truyền hình tuyến tính (linear TV).

Tờ BI cho hay hàng triệu hộ gia đình đã “cắt dây” (cord-cutting), chuyển từ các gói kênh truyền thống sang các dịch vụ streaming, video theo yêu cầu, và cả nền tảng mạng xã hội.

Tỷ lệ hộ gia đình Mỹ dùng truyền hình cáp (%)

Số lượng gói đăng ký truyền hình cáp tại Mỹ (triệu)

Ngay cả những nhà cung cấp lâu đời như Comcast, Warner Bros. Discovery hay A&E cũng phải xem xét việc bán hoặc tách các kênh truyền hình cáp, vì doanh thu từ thuê bao ngày càng giảm trong khi chi phí vận hành và bản quyền tăng cao.

Thậm chí Paramount, dù không tách các kênh cáp của mình, cũng thừa nhận rằng “mỗi quý đều chứng kiến sự suy giảm tăng tốc.”

Nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng "cắt cáp" (cord-cutting) rất đơn giản: chi phí và sự lựa chọn.

Trong nhiều năm, các nhà cung cấp cáp đã tăng giá gói dịch vụ một cách đều đặn, buộc người tiêu dùng phải trả tiền cho hàng trăm kênh mà họ hiếm khi xem. Cùng lúc đó, các dịch vụ phát trực tuyến theo yêu cầu (SVOD) như Netflix, Disney+, và Max đã xuất hiện, cung cấp thư viện nội dung khổng lồ, không quảng cáo và linh hoạt hơn nhiều với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Bởi vậy người xem đã quyết định bỏ đi "gói cước khổng lồ" đắt đỏ để tự xây dựng "gói cước cá nhân hóa" của riêng mình. Sự thay đổi này cho thấy người tiêu dùng hiện nay đặt quyền kiểm soát nội dung lên hàng đầu.

Ngoài ra, một trong những lý do khác là hành vi người tiêu dùng đã thay đổi mạnh mẽ. Thế hệ trẻ, vốn lớn lên với internet và điện thoại thông minh, không còn quen thuộc với mô hình “gói kênh” cố định. Họ ưu tiên các dịch vụ theo yêu cầu, tự chọn thời gian và nội dung muốn xem.

Chi phí của truyền hình cáp truyền thống cũng trở thành gánh nặng: nhiều hộ gia đình nhận thấy họ phải trả quá nhiều cho những kênh hiếm khi xem. Ngoài ra, việc phát triển các dịch vụ streaming ngày càng chuyên nghiệp và nội dung phong phú đã khiến truyền hình tuyến tính mất đi ưu thế trong việc tiếp cận khán giả.

Hệ quả cho ngành truyền thông và quảng cáo

Việc mất đi một nửa số khán giả truyền hình cáp có những tác động nghiêm trọng đến hai bên: các tập đoàn truyền thông và các nhà quảng cáo.

Đối với các tập đoàn media như Warner Bros. Discovery hay A&E, kênh cáp truyền thống từng là cỗ máy in tiền ổn định. Giờ đây, họ đang gấp rút bán, tách hoặc tái cơ cấu các tài sản TV cáp đang mất giá trị.

Điều này tạo ra một sự dịch chuyển chiến lược buộc các công ty phải chuyển trọng tâm và nguồn lực sang phát triển dịch vụ streaming của riêng họ, dù thị trường này đã trở nên bão hòa và đầy cạnh tranh.

Đối với các nhà quảng cáo, đây là dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị của truyền hình tuyến tính.

Mặc dù TV vẫn là kênh tiếp cận lớn, nhưng các công ty đã nhận ra rằng họ có thể đạt được mức độ nhận biết thương hiệu tương đương, thậm chí hiệu quả hơn, thông qua video kỹ thuật số, streaming có quảng cáo (AVOD) và các nền tảng mạng xã hội. Tiền quảng cáo đang rời khỏi TV tuyến tính với tốc độ chóng mặt, đẩy các hãng truyền thông vào một cuộc đua mới để khai thác mô hình quảng cáo kỹ thuật số.

Mặc dù truyền hình trả tiền vẫn còn lợi nhuận và chưa biến mất ngay lập tức, nhưng tốc độ sụt giảm này báo hiệu một bước ngoặt lịch sử.

Tình cảnh này gợi nhớ đến AOL với dịch vụ internet dial-up, tồn tại nhiều năm sau khi phần lớn người dùng đã chuyển sang băng thông rộng, và cuối cùng cũng phải đóng cửa. Truyền hình cáp Mỹ giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa tương tự, buộc ngành công nghiệp phải thay đổi để tồn tại trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Tóm lại, cột mốc 50% không chỉ là một con số thống kê; nó là biểu tượng cho sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tương lai của truyền hình giờ đây nằm trên internet, nơi người tiêu dùng là người đưa ra quyết định cuối cùng về những gì họ xem và họ sẵn sàng trả bao nhiêu.

*Nguồn: Fortune, BI